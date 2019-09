De ontwikkelingsgroep Ghelamco hoopt de komende twee jaar 2 miljard euro te verdienen aan haar Poolse vastgoedprojecten. Ook Londen wordt na de brexit een interessante markt, zegt topman Paul Gheysens.

"Ik zal tevreden zijn als de brexit er is", verzucht Paul Gheysens, de topman van de ontwikkelingsgroep Ghelamco. "Nu is het erg rustig op de vastgoedmarkt in Londen door de onzekere toekomst. Als de brexit is gebeurd, zullen de Londense vastgoedprojecten na zes maanden hervatten. De al verworven gronden kunnen we valoriseren als de mist optrekt. Dan kan Ghelamco geld verdienen met Londense kantoorprojecten. Voor de kantoormarkt in Birmingham, Manchester en de rest van het Verenigd Koninkrijk zal de brexit een ramp zijn."

...