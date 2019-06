Er is een overnemer gevonden voor CS Metaalconstructies, CS Aluconstructies en FW Bouw & Schrijnwerkerij, drie bedrijven uit de Groep Willems die in juni failliet verklaard werden. Meer dan honderd jobs zijn dankzij de doorstart gered.

De drie bedrijven in Weelde, een deelgemeente van Ravels in de Antwerpse Kempen, maakten allemaal deel uit van de Groep Willems. Het moederbedrijf binnen die groep, Algemene Bouwonderneming Frans Willems, ging begin dit jaar al failliet. 'Deze drie bedrijven zijn jammer genoeg meegesleurd in de malaise van het al eerder failliet verklaarde bouwbedrijf', zegt overnemer Tom Fransen vrijdag.

Tom Fransen voert de overname uit met de holding waarvan ook Fransen Bouwonderneming en FST Funderingstechniek deel uitmaken. 'Op zichzelf zijn deze drie bedrijven uiterst rendabel en gezond', zegt hij. 'Ze beschikken over een uitstekende reputatie bij hun klanten.' Fransen is er naar eigen zeggen vooral trots op dat meer dan honderd jobs nu gered zijn. Hij is ook dankbaar dat de medewerkers hun bedrijf in moeilijke tijden trouw gebleven zijn, net als het managementteam dat volledig aan boord is gebleven.

ACV-secretaris Dirk Van der Eycken is zeer tevreden met de snelle overname. 'Er waren zelfs meerdere kandidaten. Uiteindelijk heeft een uitstekende naam het gehaald.'Van der Eycken zegt voorts nog dat het de eerste keer in zijn lange carrière bij de vakbond is dat een overnemer na een faillissement iedereen aan boord houdt.

CS Metaalconstructies produceert aluminium en stalen ramen, deuren en glasgevels. CS Aluconstructies plant de plaatsing daarvan en FW Bouw & Schrijnwerkerij specialiseert zich in brandwerende deuren. Volgens Fransen zullen alle bedrijven hun eigenheid en volledige zelfstandigheid behouden