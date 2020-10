Het vroegere hoofdkantoor van AXA Belgium in Brussel krijgt een nieuwe bestemming. In het iconische gebouw komt onder meer een hotel, een fitness en een deelwerkplek.

Souverain 25 vraagt eerstdaags een stedenbouwkundige vergunning aan voor het project Royale Belge. Het consortium van Cores Development, Urbicoon en Foresit Ape wil het kantoorcomplex in de Vorstlaan herontwikkelen, dat tot 2017 de hoofdzetel van AXA Belgium huisvestte.

Het consortium benadrukt dat de reconversie van het complex, op een domein van een tiental hectare, zal gebeuren "met respect voor het bouwkundig erfgoed". Het kruisvormige gebouw met zijn kenmerkende bronskleurige glaspartijen is een van de bekendste kantoorcomplexen in Brussel. Het dateert van 1970 en is een ontwerp van de architecten René Stapel en Pierre Dufeau. In 1999 kreeg het kantoorgebouw een grondige update, om te kunnen dienen als hoofdkantoor voor het fusiebedrijf AXA Royale Belge.

Souverain 25 wil de site een nieuwe identiteit en een multifunctionele invulling geven. Voor de conceptontwikkeling deed het een beroep op een architectenteam bestaande uit het Britse bureau Caruso St John Architects (Londen) en het Belgische Bovenbouw Architectuur (Antwerpen). De bureaus DDS+, MA2 (Francis Metzger) en EOLE (Anne-Marie Sauvat) nemen de patrimoniale en landschapsaspecten voor hun rekening. "De uitdaging is het behoud van het bouwkundig erfgoed te verzoenen met energetische, economische en ecologische vereisten", stelt Nicolas Billen, businessdevelopper bij Cores Development.

Het programma omvatkantoren, een deelwerkplek, een hotel en een sport- en welnesscenter. Voor het beheer van de hotelkamers is er al een akkoord met Limited Edition Hotels. Het zal een hotel uitbaten met 212 kamers. Op het gelijkvloerse niveau komen een auditorium, een restaurant en een bar.

De bovenste twee verdiepingen van de toren zullen worden ingenomen door een financiële instelling. Dat betekent dat al voor 4000 vierkante meter een gebruiker is gevonden. Voor een totaal van bijna 10.000 vierkante meter bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium, meldt Souverain 25. Het consortium rekent erop dat de werkzaamheden kunnen beginnen in het tweede kwartaal van 2021. De oplevering is gepland in januari 2023.

