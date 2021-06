Telewerken vergt een professionele omgeving en doe je dus beter niet thuis. Dat is het idee achter HOEK, een nieuw concept van Fosbury & Sons co-founder Maarten Van Gool.

HOEK wil het concept thuiswerken professionaliseren en verruimen tot werken in de directe omgeving van je (t)huis. 'Nabijheid is cruciaal in ons concept,' zegt mede-oprichter Maarten Van Gool.

HOEK wil het concept thuiswerken professionaliseren en verruimen tot werken in de directe omgeving van je (t)huis. 'Nabijheid is cruciaal in ons concept,' zegt mede-oprichter Maarten Van Gool. 'Mensen moeten te voet of met de fiets naar de telewerkplek kunnen gaan. Het moet bij wijzen van spreken om de hoek liggen. De naam is ook een verwijzing naar de vele cafés in Vlaanderen met de naam 't Hoekje. Dat zijn plekken die altijd al een belangrijke sociale functie hebben vervuld in onze dorpen. We kijken dus uit naar plekken in de centra van kleinere steden en de dorpskernen van grotere gemeenten', klinkt het.Meer concreet denkt Van Gool aan de vele leegstaande winkelpanden in de kleinere winkelsteden. Voor de uitrol van het concept opteert HOEK voor een franchisingmodel. De opening van de eerste vestiging is voorzien voor januari 2021.Maarten Van Gool stond samen met Stijn Geeraets aan de wieg van deelwerkplekuitbater Fosbury & Sons. Door de coronacrisis moest Fosbury & Sons zijn ambitieuze expansieplannen terugschroeven. Van Gool gaf in maart zijn functie van CEO bij de coworkingspecialist door aan Eveline Rigouts en Malika Channouf. Intussen is ook hij geen aandeelhouder meer van Fosbury & Sons. Voor HOEK werkt Maarten Van Gool samen met Matthias Neutjens, ook een oudgediende van Fosbury & Sons. Van Gool en Neutjens zijn ervan overtuigd dat telewerken ook na de coronacrisis een belangrijke plaats zal krijgen in onze werkgewoonten. 'Telewerken is voor velen een vast onderdeel geworden het wekelijkse werkritme', zegt Van Gool. 'We hebben er allemaal van geproefd en de voordelen ontdekt. Maar thuiswerken gaat toch ook wel gepaard met een aantal uitdagingen en beperkingen. Want onze woningen zijn bedoeld om te wonen. Een woning is geen professionele werkomgeving. Heel vaak is er geen airco, je hebt er geen ergonomisch kantoormeubilair, je wordt er afgeleid door de kinderen...Er is ook veel onduidelijkheid over wie welke kosten moet dragen. Het is onze bedoeling om een professionele werkomgeving te koppelen aan een transparante facturatie.'