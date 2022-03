RE Invest Belgium, een entiteit gecontroleerd door een van de privévastgoedfondsen van Brookfield, doet een openbaar overnamebod op de aandelen van Befimmo.

Het bod waardeert Befimmo op 1,35 miljard euro. Het bod bedraagt 47,50 euro per aandeel, een premie van 51,8 procent ten opzichte van de slotkoers (31,3 euro) van het aandeel donderdag of van 45 procent ten opzichte van de gemiddelde koers van het aandeel over de voorbije drie maanden. RE Invest Belgium heeft vrijdag een formele kennisgeving ingediend bij toezichthouder FSMA, zo melden het bedrijf en de FSMA.

De raad van bestuur van Befimmo heeft zijn steun voor de transactie uitgesproken. De twee grootste aandeelhouders van Befimmo, AXA Belgium en AG Finance, zijn elk een onherroepelijke verbintenis aangegaan om aandelen Befimmo te verkopen. Het gaat respectievelijk om 9,6 procent en 5,6 procent van het totale aandelenkapitaal van Befimmo.

RE Invest Belgium laat in een persbericht weten naar een meerderheidspositie te streven. De minimale aanvaardingsdrempel voor het bod is 50 procent plus één aandeel. De afsluiting van het overnamebod wordt verwacht in het derde kwartaal. "De aandeelhouders van Befimmo zullen de optie hebben om hun volledige vergoeding in contanten te ontvangen tegen een prijs die het aandeel Befimmo sinds 12 maart 2020 niet meer bereikt heeft", klinkt het.

Het bod waardeert Befimmo op 1,35 miljard euro. Het bod bedraagt 47,50 euro per aandeel, een premie van 51,8 procent ten opzichte van de slotkoers (31,3 euro) van het aandeel donderdag of van 45 procent ten opzichte van de gemiddelde koers van het aandeel over de voorbije drie maanden. RE Invest Belgium heeft vrijdag een formele kennisgeving ingediend bij toezichthouder FSMA, zo melden het bedrijf en de FSMA.De raad van bestuur van Befimmo heeft zijn steun voor de transactie uitgesproken. De twee grootste aandeelhouders van Befimmo, AXA Belgium en AG Finance, zijn elk een onherroepelijke verbintenis aangegaan om aandelen Befimmo te verkopen. Het gaat respectievelijk om 9,6 procent en 5,6 procent van het totale aandelenkapitaal van Befimmo. RE Invest Belgium laat in een persbericht weten naar een meerderheidspositie te streven. De minimale aanvaardingsdrempel voor het bod is 50 procent plus één aandeel. De afsluiting van het overnamebod wordt verwacht in het derde kwartaal. "De aandeelhouders van Befimmo zullen de optie hebben om hun volledige vergoeding in contanten te ontvangen tegen een prijs die het aandeel Befimmo sinds 12 maart 2020 niet meer bereikt heeft", klinkt het.