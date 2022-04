Onzekerheid in de markt van bouwmaterialen: 'Sommige bestekken gelden maar drie uur'

Hans Brockmans redacteur bij Trends

De voorbije maand steeg de prijs van sommige bouwmaterialen met meer dan een derde, als er al aanvoer was. Aannemers en ontwikkelaars dreigen in de problemen te komen, vreest Wouter Neven, die voor het advocatenkantoor Lydian actief is in de bouw- en vastgoedsector. Drie vragen.

"Na de forse prijsstijging van het bouwmateriaal in 2021 en begin 2022 leidde de Oekraïne-crisis tot een nieuwe boost. De aannemers maakten hun bestekken op basis van prijzen van een jaar geleden. Eventuele herzieningsclausules kunnen de pijn ... "Na de forse prijsstijging van het bouwmateriaal in 2021 en begin 2022 leidde de Oekraïne-crisis tot een nieuwe boost. De aannemers maakten hun bestekken op basis van prijzen van een jaar geleden. Eventuele herzieningsclausules kunnen de pijn verzachten, maar een aannemer of ontwikkelaar kan de prijsstijging commercieel of juridisch nooit volledig doorrekenen. Sommige partijen zullen contractbreuk inroepen, andere overmacht. Kortom: dit zal leiden tot veel juridisch getouwtrek. Op het einde van de rit moet iemand de factuur betalen. Ik hoor van aannemers dat hun bestek slechts voor drie uur geldt, uit vrees voor plotse prijsstijgingen. Anderen weigeren een prijs te geven." "Dat is volop bezig, ook al omdat de aanvoer van materiaal traag of helemaal niet gebeurt. Door de onzekerheid zal een aantal bedrijven investeringen on hold zetten." "De bestekken kunnen leiden tot een financieel nadeel voor de aannemers. Het gevolg kan zijn dat ze uiteindelijk hun reserves moeten aanspreken. Ook sommige vastgoedontwikkelaars zullen in de problemen komen. Ze hebben hun gronden heel duur ingekocht en kunnen die nu niet snel ontwikkelen, doordat de internationale crisis investeerders voorzichtig heeft gemaakt."