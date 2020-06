Het Broeklin project, de vervanger van het Uplace project op de Broeksite in Machelen, zal 3.200 jobs en een netto toegevoegde waarde van 227 miljoen euro creëren. Die cijfers zijn het resultaat van een Regionaal-Economische Impact Studie die geleid werd door professor van de Vrije Universiteit Brussel Elvira Haezendonck.

Om de economische impact op de kanaalzone rond het viaduct van Vilvoorde te bepalen werd onderzocht welke toegevoegde waarde en werkgelegenheid de werkwinkelwijk Broeklin creërt. Daarbij werden drie scenario's onderzocht, want met nieuwe ontwikkelingen zoals telewerken en social distancing werd eveneens rekening gehouden. De drie scenario's tonen allemaal aan dat er meer dan 3.000 netto jobs gecreëerd zullen worden. Een job die door het project ontstaat, maar elders verdwijnt wordt dus niet meegerekend. In het meest realistische scenario gaat het om 3.242 nieuwe voltijdse equivalenten.

'Dat is ruim het dubbele van het aantal getroffen werknemers bij Swissport. Bovendien worden nog eens 6 procent extra jobs verwacht in de nabije omgeving, door het aanzuigeffect van het stadsontwikkelingsproject', stelt professor Haezendonck.

Een sleutel tot het invullen van die jobs binnen het Broeklin project, dat zich vooral richt op de circulaire economie en maakwinkels, wordt volgens de onderzoekers de juiste jobmatching. Daarom wordt er in zee gegaan met A Seat At The Table en haar ASATT Academy. Het initiatief van Youssef Kobo brengt kansarme jongeren met een migratieachtergrond in contact met het Belgische bedrijfsleven en zal met haar opleidingscentrum zorgen voor de jobmatch.

Tot slot toont de studie ook nog een positieve impact op de vastgoedwaarde in de omgeving die kan stijgen van 10 procent voor bedrijventerreinen tot 50 procent voor residentieel vastgoed.

