De bouwsector zit met de handen in het haar. Er is een grote vraag naar bouwvakkers en ingenieurs, maar het aantal jongeren dat voor de sector kiest gaat in dalende lijn.

De bouwsector slaat alarm. Uit cijfers die de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kon inkijken, blijkt dat het aantal Vlaamse leerlingen dat voor de richting bouw, hout, koeling en warmte of schilderen en decoratie kiest, op het laagste niveau in decennia ligt.

Het gaat om een scherpe daling, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Tussen het schooljaar 2014-2015 en het schooljaar 2018-2019 daalde het aantal leerlingen in het secundair onderwijs dat voor de richting bouw kiest met meer dan 20 procent. Voor de opleiding hout gaat het om een daling met 8 procent, terwijl de opleiding koeling en warmte 10 procent leerlingen verloor, net als de opleiding voor schilders en decorateurs.

Maar ook het aantal studenten dat in het hoger en universitair onderwijs voor een bouwopleiding kiest, ligt volgens de sector te laag. Zo gaat het aantal afgestudeerde industrieel ingenieurs bouw de laatste jaren in dalende lijn. In het schooljaar 2017-2018 waren ze met 270: een vijfde minder dan in het schooljaar 2014-2015. Het aantal inschrijvingen voor dit schooljaar blijft te gering, zo klinkt het bij de VCB.

Het aantal afgestudeerde burgerlijk ingenieurs bouwkunde steeg weliswaar licht in 2017-2018, maar bleef met 133 toch nog altijd zeer laag in verhouding tot de vraag. Het aantal inschrijvingen lag in 2017-2018 en in 2018-2019 bovendien op een laag peil.

Ging de voorbije jaren wél in stijgende lijn: het aantal professionele bachelors in de bouw, met nu een 300-tal afgestudeerden. Dat is een verdubbeling tegenover tien jaar geleden. Het aantal inschrijvingen gaat evenwel ook achteruit.