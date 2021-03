Met de ruggensteun van vier bekende vastgoedfamilies wil de projectontwikkelaar Miix een plaats innemen op de druk bezette markt van het stedelijke wonen. Die ambitie krijgt vorm in twee projecten.

Een jaar en enkele maanden na zijn oprichting heeft Miix twee projecten in de pijplijn, goed voor 245 wooneenheden en een verkoopwaarde van 70 miljoen euro. Dat is geen onaardig resultaat in volle coronacrisis. "We zijn snel in digitale modus gegaan", zegt Darel Torremans, managing director van Miix. "Als starter, met een kleine ploeg, is dat net iets makkelijker." Joost Callens, de CEO van de woningbouwer Durabrik en medeoprichter van Miix, is ook tevreden. "De coronacrisis heeft een serieuze impact op het werk van een projectontwikkelaar", zegt hij. "De aankoop van gronden bijvoorbeeld wordt vaak geïnitieerd tijdens netwerkingevenementen. Het laatste grote evenement dateert al van januari 2020, de nieuwjaarsreceptie van de vastgoedsector." De naam Miix verwijst naar de gemengde stedelijke buurten die de nieuwe projectontwikkelaar wil realiseren. Maar het zou ook kunnen slaan op de blend van een jong managementteam met ervaren aandeelhouders. Een interessante mix, vindt Torremans: "Miix combineert de snelheid en de wendbaarheid van een speedbootje met de kracht en de diepgang van een tanker." Ingenieur-architect Darel Torremans (34) begon zijn carrière als stagiair bij de Brusselse projectontwikkelaar Extensa en werkte kort voor de vastgoedadviseur CBRE, maar hij leerde het vak vooral bij de Gentse projectontwikkelaar Revive. Zijn kompaan, Kevin Mervielde (32), ging na zijn ingenieursstudie aan de slag bij de studentenhuisvester Upgrade Estate, werkte twee jaar voor Zabra Real Estate en was tot mei 2020 projectontwikkelaar bij Alides. Bij Miix is hij projectdevelopmentmanager. De aandeelhouders zijn gevestigde vastgoedspelers: Joost en Claudia Callens van Durabrik, Jan Hooijmaaijer van de kustprojectontwikkelaar Hoprom, David Vanbiervliet van Fivanco (binnen- en buitenlandse vastgoedprojecten) en Stephanie Valcke van de verkavelaar en ontwikkelaar Bistierland. "Samen zijn we goed voor 200 jaar vastgoedervaring", zegt Joost Callens. "Het voelt goed dit samen met deze partners te doen. De families kennen elkaar, we hebben al samengewerkt en we delen dezelfde waarden en een gelijklopende visie op zakendoen. Door de krachten te bundelen in Miix staan we niet alleen financieel sterker, we vullen elkaar ook aan, want onze expertise situeert zich op verschillende terreinen." Darel Torremans bevestigt dat het engagement van de vier families verder reikt dan financiële steun. "Voor zaken zoals de boekhouding en de marketing kunnen we voorlopig nog volop gebruikmaken van de backoffices van onze partners. Tegelijkertijd hebben we toegang tot hun uitgebreide netwerk en hun vastgoedkennis. De lijnen zijn kort en er is veel vertrouwen." Intussen zijn Torremans en Mervielde wel op zoek naar versterking. "Onze eerste projecten komen stilaan in de vergunningsfase. Dan is het toch wel handig dat we ze kunnen opvolgen met onze eigen mensen", zegt Torremans. In Herentals zal Miix een voormalige munitiefabriek herontwikkelen tot een duurzame woonwijk. Project Poederkot, op wandelafstand van het station, zal 450 wooneenheden tellen. In de eerste fase komen er 110 appartementen, verdeeld over vijf urban villa's, en mogelijk ook buurtondersteunende functies. Het masterplan van de hand van Omgeving voorziet in een stadsbos van 3 hectare. Voor de architectuur tekenen de bureaus bold architecten en META. Ook het project Calevoet in Ukkel ligt vlak bij een station. Daarvoor gaat Miix in zee met de Antwerpse projectontwikkelaar LIFE. Op de site van de oude kantoorgebouwen van AstraZeneca plannen de projectontwikkelaars een autoluwe wijk met ongeveer 135 wooneenheden. "Zowel in Herentals als in Ukkel gaan we voor fossielvrije wijken", vertelt Torremans. De focus op duurzaamheid ligt ook Joost Callens na aan het hart (zie kader). Maar hij wijst nog op een ander belangrijk aandachtspunt: "De uitdaging is een hoge kwaliteit te combineren met betaalbaarheid. De erg lage rente helpt, maar daar kan verandering in komen. En als projectontwikkelaar ben je niets met een mooie projectgrond, als je die nadien niet aan de man kunt brengen."