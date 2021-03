De Gentse vastgoedontwikkelaar en -investeerder Alides versterkt zijn positie op de Poolse vastgoedmarkt. In Gdansk kocht het een kantorencomplex met herontwikkelingspotentieel.

Het Waterside kantorencomplex heeft een commercialiseerbare oppervlakte van 9320 vierkante meter en ligt langs de Dlugie Ogrody-straat, vlakbij de rivier Motlawa. Alides kocht het gebouw van institutionele investeerder DEKA Immobilien. De aankoopsom wordt niet vrijgegeven.

Naast kantoren huisvest het complex ook een bankfiliaal, verschillende handelszaken en een hostel. Alides wil het complex, bestaande uit vijf gebouwen, voorlopig verder verhuren om het vervolgens te herontwikkelen. 'Het potentieel van de site is enorm,' stelt Rikkert Leeman, CEO van Alides.

'De bedoeling is om het pand op de middellange termijn te herontwikkelen tot een gemengd project dat aansluit bij de behoeften en de kwaliteiten van het omliggend stedelijk weefsel. Denk aan retail, kantoren en appartementen met zicht op het water.'

Groeipool

Na de aankoop van de Imperial Shipyards in 2017, samen met projectontwikkelaar Revive, is dit de tweede acquisitie van Alides in Gdansk. De aankoop past in de groeistrategie van de familiale groep, die focust op het verwerven van strategische toplocaties met lange termijn potentieel, zowel in de kernsteden in eigen land, als in Polen en Luxemburg.

Alides wijst in dit verband op het groeipotentieel van Gdansk. Het Watersidecomplex biedt een snelle toegang tot het historische centrum van de stad, maar ook tot de economische omgeving van de Tri-City agglomeratie, de op drie na grootste grootstedelijke regio van Polen met bijna 1 miljoen inwoners.

Alides is een onderdeel van de Gentse Group Maes. Op basis van de huidige pijplijn van projecten heeft het een toekomstige omzet van meer dan 500 miljoen euro. De totale jaarlijkse huurinkomsten op de eigen investeringsportefeuille bedragen meer dan 20 miljoen euro. Alle aandelen worden aangehouden door de familie Maes.

