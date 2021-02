De vastgoedspeler ION lanceert met twee partners een nieuw investeringsplatform, dat 280 miljoen euro zal investeren in nieuwbouwwoningen en -appartementen. Die zijn uitsluitend bestemd voor de verhuurmarkt.

ION Residential Platform (IRP) is een joint venture van de West-Vlaamse projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder ION met twee internationale institutionele vermogensbeheerders: het Nederlandse Bouwinvest en CBRE Global Investment Partners. Samen zullen ze initieel 280 miljoen euro investeren in betaalbare, duurzame huisvestingsprojecten.

De initiatiefnemers willen met IRP inspelen op de verwachte groei van de huurmarkt in ons land. Vandaag is nog ongeveer 70 procent van de Belgen huiseigenaar. Professionals in de sector voorspellen dat dit zal zakken naar 65 procent. Ze wijzen erop dat de aankoop van een nieuwbouwwoning financieel moeilijker wordt voor een toenemend aantal Belgen. Ook een mentaliteitswijziging bij jongeren zou de groei van de huurmarkt kunnen stuwen.

Institutionalisering huurmarkt

Bouwinvest en CBRE Global Investment Partners, namens een van haar klanten, nemen een gelijk economisch belang in IRP. ION neemt een minderheidsbelang en zal eveneens optreden als dienstverlener. IRP zal zich in de eerste plaats richten op de grootste Belgische steden. De projecten komen deels uit de pijplijn van de projectontwikkelaar ION, maar zullen ook aangevuld worden met die van andere ontwikkelaars. Het platform wil in de komende maanden al enkele aankopen doen.

De oprichting van IRP past in de institutionalisering van de Belgische huurmarkt. Eerder dit jaar lanceerde de Gentse projectontwikkelaar Revive al het Vicinity Affordable Housing Fund, een fonds dat investeert in betaalbare, kwalitatieve en duurzame woningen op de Belgische huurmarkt. En ook de woningbouwer en projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt wil nog dit jaar een vastgoedfonds oprichten, dat zich richt op de residentiële huurmarkt.

