De Nederlandse Spoorwegen (NS) wil duizenden woningen en kantoren bouwen boven het spoor in de stations van Utrecht, Den Haag en Amsterdam Sloterdijk. De opbrengsten kunnen worden aangewend om de stations en omgeving te moderniseren, klinkt het.

Woensdag 10 juni hebben NS en de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst ondertekend om te onderzoeken of het spoor boven Utrecht Centraal kan bebouwd worden. Daar is volgens NS liefst 91.000 vierkante meter potentiële bouwgrond, wat overeenkomt met zo'n 15 tot 18 voetbalvelden. Ook het terrein direct naast het spoor biedt veel ruimte. In Amsterdam zal donderdag een soortgelijk convenant worden ondertekend om kantoren en woningen boven het spoor bij station Sloterdijk te bouwen. Dat station moet dringend gerenoveerd worden en dus kunnen de opbrengsten van het bouwproject daarvoor aangewend worden.

'Bouwen boven de sporen, is bouwen op de best bereikbare plek', zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze in de krant. Bouwen boven stations is wel erg duur en was daarom lange tijd onrendabel. Maar door de alsmaar stijgende huizenprijzen, zeker in de Nederlandse stadscentra, is het nu wel interessant.

In andere Europese steden zoals Londen en Parijs is bebouwing boven het spoor trouwens al goed ingeburgerd. ProRail, die de bouwvergunning zal moeten afleveren, waarschuwt wel voor de risico's. Zo zullen er speciale funderingen nodig zijn om de bebouwing te beschermen voor trillingen en geluidshinder van langsrijdende treinen. ProRail pleit voor wettelijke bepalingen hieromtrent.