De gemiddelde prijs van een koopwoning in Nederland lag in juni 14,6 procent hoger dan in juni 2020. Daarmee steeg de verkoopprijs het meest in twintig jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster donderdag.

Voor een gemiddelde koopwoning wordt nu 373.000 euro betaald in Nederland. Precies acht jaar geleden bereikten de huizenprijzen bij onze noorderburen een dieptepunt en nu liggen die 70 procent hoger. Het aantal transacties op de huizenmarkt bedroeg in juni 17.707, ongeveer evenveel als een jaar eerder. In het eerste halfjaar werden in Nederland 119.414 woningen verkocht, ruim 12 procent meer dan in dezelfde periode van 2020.