De stijgende hypothecaire rentes zullen leiden tot een afkoeling van de vastgoedmarkt. Daar gaat de Nationale Bank momenteel van uit. Een crash van de vastgoedmarkt ziet de Nationale Bank niet gebeuren.

Uit onderzoek van de Nationale Bank blijkt dat de prijzen van vastgoed in ons land de laatste vijf decennia enkel maar zijn gestegen. Aangepast aan de inflatie zijn de woningprijzen sinds 1973 verdrievoudigd. Een terugval van de prijzen komt zeer zelden voor. Dat was bijvoorbeeld wel het geval in 2008 en 2009, bij de financiële crisis.

Sinds de coronacrisis zijn woningen nog feller in prijs gestegen, onder meer geholpen door de erg lage rentes. Een lage rentevoet betekent immers dat huishoudens meer kunnen besteden aan een woning.

Sinds april is er evenwel sprake van stijgende rentevoeten. "En dat zorgt voor een remmend effect op de prijzen", klinkt het bij de Nationale Bank.

Hoe groot de afkoeling zal zijn, hangt af van de omvang van de rentestijgingen. Maar voorlopig gaat de Nationale Bank uit van zachte landing op de huizenmarkt. 'We gaan niet uit van een crash op de vastgoedmarkt, maar wel van een zachte landing. De stijgende rente zal de prijsgroei afremmen, maar een negatieve prijsgroei is nog niet aan de orde', aldus Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank.

Uit onderzoek van de Nationale Bank blijkt dat de prijzen van vastgoed in ons land de laatste vijf decennia enkel maar zijn gestegen. Aangepast aan de inflatie zijn de woningprijzen sinds 1973 verdrievoudigd. Een terugval van de prijzen komt zeer zelden voor. Dat was bijvoorbeeld wel het geval in 2008 en 2009, bij de financiële crisis. Sinds de coronacrisis zijn woningen nog feller in prijs gestegen, onder meer geholpen door de erg lage rentes. Een lage rentevoet betekent immers dat huishoudens meer kunnen besteden aan een woning. Sinds april is er evenwel sprake van stijgende rentevoeten. "En dat zorgt voor een remmend effect op de prijzen", klinkt het bij de Nationale Bank. Hoe groot de afkoeling zal zijn, hangt af van de omvang van de rentestijgingen. Maar voorlopig gaat de Nationale Bank uit van zachte landing op de huizenmarkt. 'We gaan niet uit van een crash op de vastgoedmarkt, maar wel van een zachte landing. De stijgende rente zal de prijsgroei afremmen, maar een negatieve prijsgroei is nog niet aan de orde', aldus Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank.