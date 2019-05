Nadia Jansen trekt Jansen the Building Company uit het moeras

Hans Brockmans redacteur bij Trends

Nadia Jansen staat aan het hoofd van Jansen the Building Company, een aannemer die niet terugschrikt van grote projecten. Het bedrijf uit Zonhoven doet het goed in een competitieve sector, maar dat is niet altijd zo geweest. "Meer dan eens balanceerden we op de rand van het faillissement."

NADIA JANSEN "Hadden we geen risico genomen, dan waren we failliet gegaan." © Debby Termonia