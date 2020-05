Het woonproject EKLA is genomineerd voor een prestigieuze Europese prijs. Dat is opmerkelijk, want het project ligt in het 'hellhole' Molenbeek, de op een na armste gemeente van België.

EKLA prijkt als enig Belgische project op het lijstje van genomineerden voor de ULI Europe Awards for Excellence. Het Urban Land Institute (ULI), een internationaal netwerk van vastgoedprofessionals en stedenbouwkundigen, wil met de prijs uitmuntende stadsontwikkelingsprojecten in de particuliere, openbare en non-profitsector erkennen.

EKLA is een project van Revive. De woontoren met achttien verdiepingen ligt vlak tegenover het Weststation in Molenbeek en omvat naast 88 appartementen - waarvan 37 voorbehouden voor gezinnen met lage inkomens - ook 50 studentenkoten, 30 sociale woningen, 4 penthouses, een buurtwinkel, een kleuter- en basisschool, een crèche, kantoren en een nieuw buurtpark. Revive omschrijft het project als "een heel dorp in één woontoren".

'Veel ongeloof'

Molenbeek is de op een na armste gemeente van België en het heeft ook een van de hoogste werkloosheidscijfers bij jongeren. Maar de Gentse projectontwikkelaar Revive ziet er vooral veel potentieel. "Toen we vijf jaar geleden met dit project in Molenbeek van start gingen, botsten we op veel ongeloof", zegt Alexandre Huyghe, CIO van Revive. "Maar wij zagen - samen met de gemeente Molenbeek zelf - dat het zogezegde 'hellhole' heel veel te bieden heeft. We hebben dan ook meteen de handen in elkaar geslagen om er een nieuw, levendig stadsproject te ontwikkelen." Eind vorig jaar namen de eerste bewoners hun intrek in de woontoren, die inmiddels voor 95 procent bewoond is.

EKLA is niet de eerste Belgische inzending die het tot finalist schopt voor de ULI Award for Excellence, maar de laatste nominatie dateert wel al uit 2008. Toen kwam de Stadsfeestzaal in Antwerpen - die herontwikkeld werd als winkelcentrum - als winnaar uit de bus in de categorie retail. Een jury bestaande uit ULI-leden uit de hele Europese vastgoedsector heeft de finalisten geselecteerd. De winnaars worden later dit jaar gehuldigd met een prijsuitreiking. De andere negen finalisten van dit jaar zijn:

· Circl - Amsterdam, Nederland

· Fenix I, Katendrecht, Rotterdam, Nederland

· The Line, Londen, Verenigd Koninkrijk

· The Student Hotel (TSH), Firenze, Italië

· The Stratford (vroeger bekend als Manhattan Loft Gardens), Londen, Verenigd Koninkrijk

· Eddington Masterplan, Cambridge, Verenigd Koninkrijk

· Victoria Yards, Johannesburg, Zuid-Afrika (valt binnen de EMEA-regio)

· Triodos Bank de Reehorst, Utrecht, Nederland

· Wohnquartier Guter Freund, Aken, Noordrijn-Westfalen, Duitsland

