Mobiele applicatie Ozaam komt in handen van Immovlan

Ozaam, gelanceerd in juni 2015, is een immozoekertjesapp die huizenjagers en verkopers samenbrengt via de zogenaamde swiping-techniek, vooral bekend van de datingapp Tinder. De Ozaamapp maakt ook gebruik van een unieke code die op verkoopborden wordt aangebracht. Via die code krijgt de huizenjager op Ozaam toegang tot alle informatie over het pand dat te koop of te huur staat.

Immovlan en Ozaam werkten als sinds 2017 samen. De app van Immovlan verdween en het aanbod van Immovlan kwam op het mobiele platform van Ozaam met de vermelding 'powered bij Immovlan'. Door de overname zal de naam Ozaam evenwel verdwijnen. De huidige mobiele applicatie krijgt de nieuwe naam 'Immovlan App'.

Volgens Eric Spitzer, CEO van Immovlan, vullen beide bedrijven elkaar perfect aan. Deze overname is een natuurlijke en logische volgende stap om samen uit te groeien tot dé digitale referentie op de vastgoedmarkt", stelt hij in het persbericht over de deal.

Alle werknemers van Ozaam blijven aan boord. Over de overnameprijs wenst het bedrijf niet te communiceren.

Immovlan, een dochteronderneming van Groupe Rossel en Roularta, is gespecialiseerd in de publicatie van online zoekertjes voor vastgoed. Het telt meer dan 2500 vastgoedkantoren als klant en trekt ruim 135.000 bezoekers per dag.

Ozaam zet zijn activiteiten in het buitenland op een autonome manier verder en lanceert in de lente twee nieuwe producten onder de merknaam Webric