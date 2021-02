Het wordt voor jonge mensen moeilijker om een woning te kopen in de Vlaamse provinciehoofdsteden. Ook het aandeel van de vijftigplussers op de koopmarkt staat onder druk.

Uit een onderzoek van Fednot, de federatie van het Notariaat, blijkt dat er in 2020 duidelijk minder jonge woningkopers waren dan in 2019. Op nationaal niveau daalde het aantal kopers dat dertig jaar of jonger was het afgelopen jaar met bijna een vijfde (-19,6%) in vergelijking met 2019. In de Vlaamse provinciehoofdsteden was de terugval nog meer uitgesproken: -26 procent.

De daling komt niet helemaal onverwacht. In Vlaanderen waren jongeren in 2019 bijzonder actief op de woningmarkt, een reactie op de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus. Toch vindt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be, de sterke daling in de provinciehoofdsteden zorgwekkend: "We merken in onze dagelijkse praktijk dat het voor vele jonge koppels niet vanzelfsprekend is om een betaalbare woning te vinden in het centrum van de stad. Zeker als ze op eigen kracht, zonder financiële steun van ouders, een woning willen kopen. Jonge singles hebben het nog moeilijker."

Het aandeel van jongeren op de koopmarkt is het grootst in Antwerpen (29,8%). Gent volgt op de tweede plaats (28,9%). Leuven neemt de laatste plaats in onder de Vlaamse provinciehoofdsteden: in 2020 was 21,4 procent van de kopers er dertig jaar of jonger.

De leeftijdscategorie tussen 31 en 50 jaar vormt de grootste kopersgroep: 47,8% voor alle provinciehoofdsteden samen. Ook het aandeel van de kopers bij de vijftigplussers daalde in 2020 (-7%.) In de provinciehoofdsteden is de daling ook in die leeftijdscategorie forser (-11%).

Duur Leuven

Woningvastgoed kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 ook een stuk duurder. De prijzen voor woonhuizen stegen gemiddeld met 6,7 procent in vergelijking met 2019, een toename die in lijn ligt met het Vlaamse gemiddelde. Een woonhuis was het goedkoopst in Hasselt (292.160 euro) en het duurst in Leuven (404.149 euro).

De prijzen voor appartementen namen in de Vlaamse provinciesteden toe met 7 procent. Dat is iets meer dan in de rest van Vlaanderen (+6,5%) Een appartement was het goedkoopst in Antwerpen (223.764 euro) en het duurst in Gent (288.184 euro).

