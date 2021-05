Het grootste vastgoedbedrijf van Duitsland, Vonovia, heeft een akkoord om het nummer twee, Deutsche Wohnen over te nemen. De deal heeft een waarde van 19 miljard euro, zo is dinsdag bekendgemaakt. Dat is meteen de grootste overname in de Duitse vastgoedsector ooit.

Het is de derde keer dat Vonovia de handen uitsteekt naar zijn concurrent. Die gaat ditmaal akkoord met het bod, dat 53,03 euro bedraagt per aandeel. Dat is een premie van bijna 18 procent boven op de slotkoers van het aandeel vrijdag.

De samenvoeging van beide bedrijven zal volgens henzelf leiden tot het grootste woonvastgoedconcern van Europa, met meer dan 500.000 verhuurde woningen. De gezamenlijke portefeuille heeft een geschatte waarde van zowat 90 miljard euro.

De bedrijven verwachten per jaar 105 miljoen euro aan kosten te besparen door hun portefeuilles gezamenlijk te beheren.

Het overnamebod is nog aan enkele voorwaarden onderworpen. Zo wil Vonovia minstens de helft van de aandelen van Deutsche Wohnen in handen krijgen.

Deutsche Wonen heeft in Berlijn veel appartementen. Om steun te krijgen van de lokale autoriteiten voor de overname geven de bedrijven Berlijn de optie om 'een significant aantal' woningen te kopen.

De eerste overnamepoging van Vonovia mislukte in 2016, omdat de aandeelhouders van Deutsche Wohnen tegenstribbelden. Begin vorig jaar zou Vonovia een nieuwe poging overwogen hebben, maar die kwam er uiteindelijk niet, zo berichtte het persagentschap Bloomberg toen.

