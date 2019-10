Marnix Galle (CEO Immobel): 'De markt van vastgoedontwikkeling heeft geen drempels'

Hans Brockmans redacteur bij Trends

Immobel is in volle transitie. "Behalve een op zichzelf staande vastgoedontwikkelaar willen we ook een dienstenbedrijf worden dat vastgoed ontwikkelt en beheert voor institutionele investeerders", zegt CEO Marnix Galle.

MARNIX GALLE "De markt van de vastgoedontwikkeling heeft geen drempels. Iedereen doet het." © fotografie Karel Duerinckx

Drie jaar na de fusie met het Allfin van Marnix Galle is de beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar Immobel volledig veranderd. Voordien was het een ingedutte oude dame met Belgisch-Luxemburgse kantoortorens en schimmige Poolse projecten. Vandaag is Immobel een ontwikkelings- en investeringsgroep die in zes landen meer dan 1 miljoen vierkante meter residentieel vastgoed, kantoren en vrijetijdsprojecten heeft. In 2019 groeide de portefeuille met 550 miljoen euro. De geschatte verkoopwaarde bedraagt 4,4 miljard euro. De helft is Belgisch.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×