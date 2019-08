Logistiek vastgoedbedrijf WDP splitst aandeel in zeven

WDP, actief in logistiek vastgoed, wil zijn aandelen in zeven splitsen. Dat kondigde het bedrijf aan in de marge van zijn halfjaarresultaten. De splitsing zou ingaan op 2 januari 2020, maar moet nog worden goedgekeurd door een buitengewone algemene vergadering.

Tony De Pauw (topman WDP) luidt de bel op Euronext Brussel