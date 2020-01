De langst lopende, niet ingevulde inschrijving van een kandidaat-huurder voor een sociale woning in Vlaanderen dateert van 12 maart 1985. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), onder meer bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Maxim Veys (sp.a).

Volgens de meest recente cijfers stonden er in 2018 in Vlaanderen 153.910 personen op een wachtlijst voor een sociale woning, een stijging in vergelijking met de 120.504 in 2014. '30.714 van deze kandidaat-huurders staan al vier jaar of langer ononderbroken ingeschreven bij een huisvestingsmaatschappij', aldus Diependaele.

Wie vier jaar ononderbroken is ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een huurpremie van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. 'Momenteel krijgen 12.313 kandidaat-huurders deze huurpremie uitgekeerd', aldus de minister.

