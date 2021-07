In de duurste kuststad is er in elk segment van de woningmarkt te weinig aanbod.

Knokke blijft voor appartementen de duurste badplaats met een mediaanprijs van 502.000 euro in het eerste kwartaal van dit jaar, leren de cijfers van de notarissen. Dat is een prijsstijging met 2,5 procent tegenover april 2020. In tien jaar stegen de prijzen met 19,5 procent. Vorig jaar bedroeg de mediaanprijs voor een appartement op de dijk in Knokke 735.000 euro. De prijs van de huizen steeg met 4,8 procent tot 650.000 euro.

...

Knokke blijft voor appartementen de duurste badplaats met een mediaanprijs van 502.000 euro in het eerste kwartaal van dit jaar, leren de cijfers van de notarissen. Dat is een prijsstijging met 2,5 procent tegenover april 2020. In tien jaar stegen de prijzen met 19,5 procent. Vorig jaar bedroeg de mediaanprijs voor een appartement op de dijk in Knokke 735.000 euro. De prijs van de huizen steeg met 4,8 procent tot 650.000 euro. "Dit is een enorm snelle markt", stelt Mathias Dewulf van Immo Francois. "De hausse slaat zelfs over naar Heist, dat ooit stiefmoederlijk werd behandeld door de vastgoedsector. Woningen verkopen er nu sneller dan in Knokke." In Heist-aan-Zee steeg het aantal transacties met drie kwart tegenover vorig jaar, in Knokke met een derde. De mediaanprijs van appartementen nam in Heist toe met 6,9 procent naar 310.000 euro tegenover een jaar eerder. De voorbije drie maanden stabiliseerde de prijs. Voor een huis wordt 410.000 euro (+6,5%) betaald. "Wat oudere bewoners doen hun verouderde woning voor een mooie prijs van de hand en kopen een gerieflijk appartement in het binnenland of in een andere badstad", weet Dewulf. "De nieuwe eigenaar laat dat pand dan tot in de puntjes renoveren als tweede verblijf. Dat gebeurt ook door privépersonen. Ik verkocht onlangs een rijhuis in oud-Knokke voor meer dan 1 miljoen euro. De verkoper had het gekocht voor 400.000 euro en er een aannemer op losgelaten voor een complete renovatie. Hij heeft een mooie winst gemaakt." Knokke wordt onbetaalbaar. "Voor een doorsneegezin is het bijna onmogelijk er een kwaliteitswoning te kopen of zelfs te huren", aldus Dewulf. "Het gemeentelijk vastgoedbedrijf ontwikkelde betaalbare woningen in het project Heulebrug, maar zelfs daar betaal je minstens een half miljoen. Er is te weinig aanbod. De verkopers koppelen de woning aan de koper nog voor hun huis te koop staat. Op zo'n markt krijg je de verkoopprijs die je wilt. Er wordt amper onderhandeld." Alex Dewulf van het gelijknamige kantoor (geen familie van zijn collega Mathias): "Er is vooral veel vastgoed in het duurste segment verkocht." Hij verwacht nog stijgingen in het hoogste segment op de zeedijk in Knokke en in Het Zoute. "Pas sinds een maand is het wat kalmer. Wie nog voor de zomer iets wilde, moest al gekocht hebben. Misschien is er ook wat weinig aanbod." Voor de nieuwbouwappartementen levert het studiebureau De Crombrugghe & Partners enkel cijfers voor heel Knokke-Heist, waaruit dus weinig af te leiden valt over de deelgemeenten. Uiteraard is de gemiddelde vraagprijs de duurste van de Vlaamse kust: 6175 euro per vierkante meter, of een stijging met 5,6 procent in een jaar tijd. Ook hier kan het aanbod aan nieuwbouwappartementen de vraag niet volgen.