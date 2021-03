Knokke-Heist wil de kopers van huizen en appartementen in bepaalde wijken verplichten hun hoofdverblijfplaats te vestigen in die woning. Dat zegt de nieuwe burgemeester Piet De Groote zaterdag in een interview aan De Tijd.

De nieuwe maatregel moet vermijden dat vastgoed onbetaalbaar wordt voor wie in Knokke wil wonen. 'Nu al zijn 21.000 van onze 39.000 woningen van tweedeverblijvers', zegt de burgemeester. De verplichting geldt alleen voor vastgoed dat in de toekomst wordt verkocht.

'We hebben het voortraject voor die domiciliëringsplicht opgestart. De bedoeling is er volgend jaar mee te beginnen', aldus De Groote. Toch rijst de vraag of de maat­regel, die nergens anders in België bestaat, juridisch haalbaar is. Knokke-Heist wil de verplichting opleggen via een 'overdruk-RUP' (ruimtelijk uitvoeringsplan), dat de bestemming 'wonen' in de bewuste wijken verfijnt.

'Dit plan is goed bedoeld, maar volgens mij kan je nooit zo'n RUP maken dat de toets van de Raad van State doorstaat', zegt Steve Ronse, docent vastgoedrecht aan de KU Leuven.

