De vastgoedbarometer wijst niet meteen in de richting van een afkoeling van de Antwerpse appartementenmarkt.

De opflakkering van de vraagprijzen voor bestaande appartementen is uitgesproken in de stad Antwerpen. Een mogelijke verklaring is dat de afschaffing van de woonbonus en de daaropvolgende rush op de woningmarkt tijdelijk een opwaarts effect op de prijszetting heeft gehad. In de Antwerpse binnenstad spurtte de gemiddelde vraagprijs voor bestaande appartementen in een jaar 9,3 procent hoger. De referentieprijs voor een appartement van 80 vierkante meter bedraagt er nu 273.200 euro. Voor de Tentoonstellingswijk en het Kiel (postcode 2020) geeft de website Immovlan.be zelfs een prijstoename van 10,1 procent aan (zie kader Wat meet de barometer?). Ondanks die tijgersprong blijft die wel de goedkoopste appartementenmarkt van Antwerpen. De sterke prijshausse op de Antwerpse appartementenmarkt beperkt zich niet tot Antwerpen Stad. Ook in de districten in de rand zitten de vraagprijzen stevig in de lift. De uitschieter is Hoboken, waar de referentieprijs met 14,1 procent is toegenomen tot 172.000 euro. Ekeren is de enige uitzondering op die stierenmarkt. De referentieprijs daalde er, op basis van beperkte cijfers, met 1,2 procent tot 164.000 euro. Het valt op dat de prijzen in de iets duurdere districten Berchem (+4,9%) en Wilrijk (+3,4%) trager stijgen. Borgerhout blijft met een referentieprijs van 151.760 euro (+12,2%) de goedkoopste deelmarkt in Antwerpen. Maar met een gemiddelde jaarlijkse prijstoename van 8,8 procent tussen 2017 en 2020 is die wel de sterkste stijger op iets langere termijn. De gemiddelde huurprijs voor een appartement van 80 vierkante meter varieert tussen 595 euro per maand in Ekeren tot 905 euro per maand in de Antwerpse binnenstad. Ook op de huurmarkt volgen de prijzen in het algemeen een stijgende lijn, al is die minder steil dan op de koopmarkt. Borgerhout tekent voor de grootse huurprijsstijging. De gemiddelde huurprijs ging er 9,9 procent hoger, tot 705 euro per maand. De Antwerpse binnenstad blijft de deelmarkt met het laagste huurrendement (3,25%). Het district Berchem neemt ietwat verrassend de fakkel van Antwerpen Noord over als deelmarkt met het hoogste huurrendement (4,60%).