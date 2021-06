KBC neemt een belang van 50 procent in de vastgoedwebsite Immoscoop. De bank-verzekeraar zal zo op de site zijn eigen woonkredieten en andere producten kunnen aanbieden aan mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning.

Immoscoop, een concurrent van Immoweb, werd in 2016 opgericht door een groep van meer dan 350 vastgoedmakelaars. De site, vooral actief in Vlaanderen, heeft momenteel naar eigen zeggen een miljoen bezoekers per maand.

Voor Immoscoop 2.0 slaan KBC en zestien makelaars de handen in elkaar om de site te laten uitgroeien 'tot de referentiepartner op de vastgoedmarkt', zo kondigen ze in een persbericht aan. De bank-verzekeraar en de groep makelaars krijgen elk 50 procent van de aandelen in handen. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

De zestien vastgoedmakelaars zijn Allure Real Estate, CASIMO, COGA, Dewaele Vastgoeddiensten, ERA Belgium, Habicom, Hillewaere, Immo De Laet, Immo Selekt, Immo SP, Janssen en Janssen Immobiliën, Living Stone, Living Stone Verhuur, Vastgoed Gillis (Ugly.be), Vansweevelt D&K en Vansweevelt Makelaars. Voor de vastgoedmakelaars die al aangesloten zijn bij Immoscoop, wijzigt er voorlopig niets.

KBC noemt zich 'een natuurlijke partner' voor Immoscoop. 'Beide partijen delen een groot deel van hun klantenbasis, dezelfde visie op digitale ontwikkelingen, en vooral dezelfde klantgerichte focus en aandacht voor lokale verankering', zo klinkt het. KBC zal op de site ook zijn bank- en verzekeringsproducten en -diensten rechtstreeks kunnen aanbieden aan kandidaat-kopers en -huurders.

KBC is niet de eerste financiële instelling die brood ziet in de vastgoedmarkt. Een jaar geleden kondigde de staatsbank Belfius aan een referentieaandeelhouder (30 procent) te worden van Immovlan.

