Ook al koelt de vastgoedmarkt voor het eerst sinds lang wat af, de betaalbaarheid van een woning dreigt de komende jaren te verslechteren. Dat zegt Johan Krijgsman, de CEO van ERA, de grootste vastgoedmakelaar van het land, dit weekend in Trends Talk. De afkoeling van de markt betekent nog geen prijsdaling en compenseert voor kopers de stijgende rente niet, vreest Krijgsman.

In tien jaar tijd stegen de vastgoedprijzen bij ons met 28 procent, maar dat ligt nog ver onder het Europese gemiddelde. In Nederland stegen de prijzen zelfs met 90 procent. Bovendien hield ons systeem van automatische loonindexering in combinatie met lage rentes de betaalbaarheid lang op peil, zegt ERA-topman Johan Krijgsman. Op dit moment is er een afkoeling van de markt, maar dat brengt nog geen prijsdaling mee.

Het huidige hoge prijsniveau, gecombineerd met verder stijgende rentes, baart de CEO zorgen: 'Ik heb lang genuanceerd dat er eigenlijk geen betaalbaarheidsprobleem was. Maar door de evoluties van de laatste maanden kan dat wel het geval worden. Waarom? Betaalbaarheid heeft niet enkel betrekking op de prijs. Het gaat ook over het inkomen en over de rentes. Omdat de rente zo laag stond, zat het met de betaalbaarheid voor veel gezinnen best wel goed. Maar zoals het nu verloopt: zelfs mochten de prijzen stabiel blijven, dan betekent dat met een stijgende rente een vermindering van de betaalbaarheid.'

'Nog geen prijsdalingen'

Een prijsdaling zit er nog niet aan te komen, alleen al ten gevolge van structurele, demografische redenen. De bevolking groeit langzaam verder aan, er zijn kleinere en dus meer gezinnen en dat op de beperkte oppervlakte die Vlaanderen rijk is. 'Een open woning met grote tuin zal steeds minder makkelijk haalbaar zijn,' zegt Krijgsman.

Maar niet alleen de prijzen zijn gestegen, ook de wensen van de nieuwste generatie kopers. De makelaars merken dat die meteen de piekfijne instapklare woning willen die aan alle moderne vereisten voldoet.

'Kopers willen alles direct'

Krijgsman: 'Ik ga mij niet populair maken maar deze generatie kopers maakt niet meer de juiste vergelijking. Ze willen alles direct hebben en daar hangt een prijskaartje aan vast. Terwijl we vroeger van een goed gelegen woning met een tuin accepteerden dat de keuken 30 jaar oud was. En dat we daar 5 jaar mee konden leven, tot we weer gespaard hadden. Nu merken we dat bij de huidige generatie velen dat allemaal direct willen hebben.'

ERA is marktleider in ons land, met vorig jaar 9000 transacties. Uit de cijfers daarover blijkt dat de spreekwoordelijke Vlaamse 'baksteen in de maag' er nog steeds zit. Zeker sinds corona mikken kandidaat-kopers op nog meer binnen- en buitenruimte. 'En een pand zonder enige private buitenruimte - een tuin of terrasje - is helemaal uit de gratie gevallen,' zegt Krijgsman.

