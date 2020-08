Vastgoedgroep AG Real Estate heeft dinsdag samen met de drie urban kunstenaars Alvari, Kool Koor en Mino1 het project Ground Up voorgesteld. De drie gevels van de technische toren worden er bekleed met het grootste gevelkunstwerk van Europa. AG Real Estate wil op die manier bijdragen aan de promotie van Brussel.

'Ons succes is afhankelijk van hoe goed Brussel het doet. Wij moeten dus helpen in het verbeteren van het imago in de hoofdstad en daarom houden we tweejaarlijks een grote actie om Brussel te steunen', zegt Serge Fautré, CEO van AG Real Estate.

Dit jaar werd gekozen voor moderne kunst die zich weerspiegelt in het straatbeeld. De drie straatkunstenaars Alvari, Kool Koor en Mino1 kregen na een eerdere samenwerking met de vastgoedbeheerder nu opnieuw de kans om een monumentaal gevelkunstwerk van 4.010 vierkante meter te ontwerpen. Vanuit hun verschillende stijlen creëerden ze 'Ground Up', een harmonisch geheel in zwart-wit met zowel golvende als strakke lijnen die voorbijgangers doet nadenken over het toekomstbeeld.

'Wat je erin ziet is natuurlijk eigen interpretatie. Wij wilden een groots werk dat Brussel in de kijker zet en tegelijkertijd op internationaal vlak toont dat Brussel zich inzet voor urban art', zegt kunstenaar Alvari. Vanwege de enorme grootte en hoogte van de IT Tower was het voor de straatkunstenaars niet mogelijk om het gebouw zelf te beschilderen. Hun ontwerp werd daarom afgedrukt op duizenden stickers die nu door klimteams en touwwerkers worden aangebracht.

