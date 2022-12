Appartementsgebouwen in ons land worden aantrekkelijker voor buitenlandse institutionele investeerders. Vooral de Brusselse appartementen liggen goed in de markt.

Institutionele investeerders worden steeds actiever op de Belgische appartementenmarkt. Volgens berekeningen van vastgoedadviseur JLL klom het investeringsvolume in Belgische appartementen het voorbije jaar met 11 procent tot 252,7 miljoen euro.

Op Europese schaal is residentieel vastgoed al vele jaren een groeisegment. Tussen 2012 en 2021 nam het investeringsvolume per jaar gemiddeld 14 procent toe. Eind september was er in Europa 52,8 miljard geïnvesteerd in het segment, waarmee het investeringsvolume in vergelijking met voorgaande jaren iets terugviel, vooral onder invloed van de onzekere economische toestand.

In België is er evenwel geen sprake van een dip. Bij ons werd de grote groeifase van institutionele investeringen in residentieel vastgoed pas ingezet in de laatste twee tot drie jaar. JLL noteerde in 2022 zestien grote blokverkopen in ons land, meer dan drie keer zoveel als gemiddeld in de vijf voorgaande jaren. De gemiddelde investering per transactie in dit segment in België is 16 miljoen euro. Er werden vooral transacties geregistreerd in Brussel, maar ook in grote Vlaamse en in mindere mate Waalse steden.

De Duitse investeerder Patrizia tekende voor de grootste transactie. Het kocht in de nieuwe Mediawijk nabij Reyers in Schaarbeek een project van 20.400 m² van Besix RED voor 59 miljoen euro.

Groeipotentieel

JLL merkt op dat Belgische appartementsgebouwen nog aantrekkelijker zijn geworden voor buitenlandse investeerders. In heel wat andere Europese landen worden huurprijzen en huurindexeringen sterk gereglementeerd door de overheid. Zo is in Nederland sinds mei 2021 de jaarlijkse huurprijsverhoging beperkt tot 3,3 procent voor de vrije sector. In Frankrijk is de stijging van de huurprijs tot juli 2023 beperkt tot maximum 3,5 procent. En in Duitsland mag de huurprijs maximaal 15 procent stijgen in de eerste drie jaar, met daarenboven nog andere lokale reglementering. Huurprijzen in België worden vrij bepaald door de verhuurders en hebben dus een potentieel hoger rendement.

Maar ook los van dit indexeringsvoordeel is België een aantrekkelijke markt voor institutionele investeerders, meent JLL. De vastgoedadviseur wijst op de verwachte bevolkingsgroei, de groeiende nood aan duurzame energiezuinige woningen en de groei van de huurmarkt in grote steden. Vooral in Brussel is de nood aan nieuwe appartementen groot. Tegen 2040 zijn er volgens JLL 1574 bijkomende wooneenheden nodig per jaar, waarvan 90 procent appartementen, terwijl er in de laatst twee jaar slechts 789 per jaar vergund werden. Bovendien is 89 procent van de bestaande appartementsgebouwen in het Hoofdstedelijk Gewest meer dan veertig jaar oud en daardoor meestal weinig energiezuinig en duurzaam.

Institutionele investeerders worden steeds actiever op de Belgische appartementenmarkt. Volgens berekeningen van vastgoedadviseur JLL klom het investeringsvolume in Belgische appartementen het voorbije jaar met 11 procent tot 252,7 miljoen euro. Op Europese schaal is residentieel vastgoed al vele jaren een groeisegment. Tussen 2012 en 2021 nam het investeringsvolume per jaar gemiddeld 14 procent toe. Eind september was er in Europa 52,8 miljard geïnvesteerd in het segment, waarmee het investeringsvolume in vergelijking met voorgaande jaren iets terugviel, vooral onder invloed van de onzekere economische toestand.In België is er evenwel geen sprake van een dip. Bij ons werd de grote groeifase van institutionele investeringen in residentieel vastgoed pas ingezet in de laatste twee tot drie jaar. JLL noteerde in 2022 zestien grote blokverkopen in ons land, meer dan drie keer zoveel als gemiddeld in de vijf voorgaande jaren. De gemiddelde investering per transactie in dit segment in België is 16 miljoen euro. Er werden vooral transacties geregistreerd in Brussel, maar ook in grote Vlaamse en in mindere mate Waalse steden.De Duitse investeerder Patrizia tekende voor de grootste transactie. Het kocht in de nieuwe Mediawijk nabij Reyers in Schaarbeek een project van 20.400 m² van Besix RED voor 59 miljoen euro. JLL merkt op dat Belgische appartementsgebouwen nog aantrekkelijker zijn geworden voor buitenlandse investeerders. In heel wat andere Europese landen worden huurprijzen en huurindexeringen sterk gereglementeerd door de overheid. Zo is in Nederland sinds mei 2021 de jaarlijkse huurprijsverhoging beperkt tot 3,3 procent voor de vrije sector. In Frankrijk is de stijging van de huurprijs tot juli 2023 beperkt tot maximum 3,5 procent. En in Duitsland mag de huurprijs maximaal 15 procent stijgen in de eerste drie jaar, met daarenboven nog andere lokale reglementering. Huurprijzen in België worden vrij bepaald door de verhuurders en hebben dus een potentieel hoger rendement.Maar ook los van dit indexeringsvoordeel is België een aantrekkelijke markt voor institutionele investeerders, meent JLL. De vastgoedadviseur wijst op de verwachte bevolkingsgroei, de groeiende nood aan duurzame energiezuinige woningen en de groei van de huurmarkt in grote steden. Vooral in Brussel is de nood aan nieuwe appartementen groot. Tegen 2040 zijn er volgens JLL 1574 bijkomende wooneenheden nodig per jaar, waarvan 90 procent appartementen, terwijl er in de laatst twee jaar slechts 789 per jaar vergund werden. Bovendien is 89 procent van de bestaande appartementsgebouwen in het Hoofdstedelijk Gewest meer dan veertig jaar oud en daardoor meestal weinig energiezuinig en duurzaam.