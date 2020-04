Net als KBC, houdt ook ING rekening met een daling van de vastgoedprijzen in ons land. ING verwacht dit jaar uiteindelijk een prijsdaling met 2 procent als gevolg van de coronacrisis.

De studiedienst van ING verwacht dat woningen dit jaar nominaal met 2 procent zullen dalen als gevolg van de coronacrisis.

"We baseren ons voor de prijsprognose op de basisregel van Steunpunt Wonen, dat de prijzen zich zetten naar de betaalmogelijkheid van de kopers", zegt Steven Trypsteen. "De belangrijkste oorzaak van de prijsdaling in 2020 is dan ook de scherpe daling van de inkomens door de economische recessie."

De studiedienst baseert zich voor de prognose op een groeivertraging van 4,5 procent, wat minder is dan de daling van 8 procent die de Nationale Bank voorspelt. Dat komt omdat de studie rekening houdt met een lockdown van vijf weken, geen zeven, zoals de Nationale Bank.

Dat de banken de afbetaling van een hypothecaire lening uitstellen voor gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben, is een goede zaak voor de stabiliteit van de vastgoedmarkt. "Indien er massaal wanbetalingen zouden gebeuren, kan dat tot een snelle neerwaartse spiraal van de vastgoedprijzen leiden", aldus Trypsteen. "Het kan dat na het neerslaan van de gezondheidscrisis de gezinnen de leningen nog steeds niet afbetalen, maar we gaan ervan uit dat de economie weer vaart zal krijgen en het effect relatief klein zal zijn."

ING verwacht dat de ingrijpende maatregelen van de Europese Centrale Bank, de nationale banken en de overheden de koopkracht op een aanvaardbaar peil houden en een renteverhoging tegengaan. Dat leidt tot goedkope hypotheekleningen, die de prijs van woningen ondersteunen.

De tweede factor die het woningvastgoed ondersteunt, zijn de beleggers. "Als hun vertrouwen in de financiële markten al een beetje hersteld was, heeft het nu door de scherpe beursdaling wel een erg flinke knauw gekregen", weet Trypsteen. "Ze zullen weer opteren voor het stabiele vastgoed als investering. Ook de andere Belgen blijven geloven in de aankoop van de eigen woning als een stabiele investering. Ook zij geven vorm aan de rust en de vastheid van de woningmarkt."

ING verwacht dat na de scherpe terugval van vastgoedtransacties in de eerste helft van dit jaar, de markt in de tweede helft zal opflakkeren. Trypsteen: "Uitgestelde, maar noodzakelijke aankopen zullen dan toch doorgaan, wanneer verplaatsingen opnieuw mogelijk zijn. Ook zullen kopers kansen zien door de prijsdaling. Dat gebeurde ook na de laatste vastgoedcrisis in de jaren tachtig. Het effect zal wel kleiner zijn, want uiteindelijk zal de prijs dit jaar waarschijnlijk eindigen op het niveau van eind 2018."

De studiedienst van ING verwacht dat woningen dit jaar nominaal met 2 procent zullen dalen als gevolg van de coronacrisis. "We baseren ons voor de prijsprognose op de basisregel van Steunpunt Wonen, dat de prijzen zich zetten naar de betaalmogelijkheid van de kopers", zegt Steven Trypsteen. "De belangrijkste oorzaak van de prijsdaling in 2020 is dan ook de scherpe daling van de inkomens door de economische recessie."De studiedienst baseert zich voor de prognose op een groeivertraging van 4,5 procent, wat minder is dan de daling van 8 procent die de Nationale Bank voorspelt. Dat komt omdat de studie rekening houdt met een lockdown van vijf weken, geen zeven, zoals de Nationale Bank.Dat de banken de afbetaling van een hypothecaire lening uitstellen voor gezinnen die tijdelijk financiële problemen hebben, is een goede zaak voor de stabiliteit van de vastgoedmarkt. "Indien er massaal wanbetalingen zouden gebeuren, kan dat tot een snelle neerwaartse spiraal van de vastgoedprijzen leiden", aldus Trypsteen. "Het kan dat na het neerslaan van de gezondheidscrisis de gezinnen de leningen nog steeds niet afbetalen, maar we gaan ervan uit dat de economie weer vaart zal krijgen en het effect relatief klein zal zijn."ING verwacht dat de ingrijpende maatregelen van de Europese Centrale Bank, de nationale banken en de overheden de koopkracht op een aanvaardbaar peil houden en een renteverhoging tegengaan. Dat leidt tot goedkope hypotheekleningen, die de prijs van woningen ondersteunen.De tweede factor die het woningvastgoed ondersteunt, zijn de beleggers. "Als hun vertrouwen in de financiële markten al een beetje hersteld was, heeft het nu door de scherpe beursdaling wel een erg flinke knauw gekregen", weet Trypsteen. "Ze zullen weer opteren voor het stabiele vastgoed als investering. Ook de andere Belgen blijven geloven in de aankoop van de eigen woning als een stabiele investering. Ook zij geven vorm aan de rust en de vastheid van de woningmarkt."ING verwacht dat na de scherpe terugval van vastgoedtransacties in de eerste helft van dit jaar, de markt in de tweede helft zal opflakkeren. Trypsteen: "Uitgestelde, maar noodzakelijke aankopen zullen dan toch doorgaan, wanneer verplaatsingen opnieuw mogelijk zijn. Ook zullen kopers kansen zien door de prijsdaling. Dat gebeurde ook na de laatste vastgoedcrisis in de jaren tachtig. Het effect zal wel kleiner zijn, want uiteindelijk zal de prijs dit jaar waarschijnlijk eindigen op het niveau van eind 2018."