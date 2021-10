Immobel is door Proximus geselecteerd als voorkeurskandidaat om een akkoord te bereiken over de verkoop, gedeeltelijke lease-back en de herontwikkeling van het hoofdkantoor van Proximus in Brussel. Dat meldt de projectontwikkelaar donderdagavond in een persbericht.

Proximus en Immobel zullen de iconische Proximus-torens omvormen tot een 'groenere en campusachtige site die gericht is op samenwerking, hybride werken en menselijke interactie'. Het project met tegen eind 2026 klaar zijn en moet bijdragen aan 'het revitaliseren' van de Brusselse Noordwijk, klinkt het.

In de eerste plaats zal de atriumstructuur van het gebouw volledig worden herzien. Dit met het oog op het verkrijgen van 'een optimale verbinding tussen alle bestemmingen in het gebouw'. Eén toren is afgestemd op de toekomstgerichte behoeften van Proximus, de andere toren zal een gemengd gebruik kennen. Naast een hotel, een digitale start-uphub, studentenhuisvesting en retail- en sportfaciliteiten, zal het tweede gebouw ook gericht zijn op residentieel gebruik.

Proximus-topman Guillaume Boutin had in juni aangekondigd dat Proximus zijn hoofdkantoor aan Brussel-Noord zou verkopen, maar er wel zou blijven huren. Over de verkoopprijs werden nog geen details gegeven.

