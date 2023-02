Huurprijs steeg sinds 2010 met ruim een vijfde in Vlaanderen

Tussen 2010 en 2022 is de huurprijs van een appartement in het Vlaamse Gewest met 22,4 procent gestegen. De stijging van de huurprijzen van huizen is in dezelfde periode iets minder groot. Daar gaat het om een stijging met 20,2 procent. Dat blijkt uit de hedonische huurprijsindex van Statistiek Vlaanderen.