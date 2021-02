De evolutie van de huizenmarkt in ons land blijft een aandachtspunt voor de Nationale Bank. Gouverneur Pierre Wunsch stelde bij de voorstelling van het jaarverslag dat de alsmaar stijgende prijzen - die vorig jaar zelfs nog versnelden - een maatschappelijk probleem vormen.

De kwetsbaarheden van de Belgische vastgoedmarkt zijn bekend: de schuldgraad bij de gezinnen is de voorbije jaren sterk gestegen, wat de banken kwetsbaar maakt. Dat gebeurt in een context van alsmaar stijgende prijzen.

Een deel van de forse stijging in 2020 is mogelijk te verklaren door de lockdown, maar volgens NBB-gouverneur Wunsch speelt ook het monetair beleid een rol. Door de lage rente brengt sparen niets op, waardoor mensen op zoek gaan naar een alternatief rendement. Daarnaast ziet hij ook een verklaring in de ruimtelijke ordening. 'Zo'n 85 procent van de prijsstijging in Vlaanderen is te wijten aan de hogere grondprijzen', klinkt het.

De Nationale Bank heeft sinds begin vorig jaar strengere regels opgelegd voor het toekennen van woonkredieten en die hebben volgens Wunsch 'een duidelijke impact gehad'. Hij wees erop dat er veel minder leningen met een quotiteit (waarde lening versus waarde vastgoed, red.) van meer dan 90 procent zijn uitgekeerd.

Wunsch was ook positief over de financiële instellingen in het algemeen. 'Alle stresstesten geven aan dat banken en verzekeraars bestand zijn tegen deze crisis. Ze zijn geen oorzaak voor de crisis, maar deel van de oplossing', luidt het.

