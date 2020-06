Na enkele zwakke jaren trekt de Panne weer de aandacht van kopers uit het binnenland. "Het coronavirus heeft een positief effect op het vastgoed aan de kust."

Na enkele zwakke jaren krijgen de prijzen van de appartementen in De Panne weer een opstoot. Tussen eind 2019 en april 2020 nam de mediaanprijs toe met 8,8 procent, leren de cijfers van de Notarisbarometer. Met een mediaanprijs van 185.000 euro is De Panne na Middelkerke-Westende de goedkoopste gemeente aan de Vlaamse kust. Vorig jaar daalden de prijzen nog met bijna 3 procent. De mediaanprijs van een appartement met zicht op zee is 200.000 euro. Ook in dat segment is De Panne de goedkoopste kustgemeente - na Middelkerke, dat 1 procent minder duur is. In 2019 zakte de prijs wel met 7 procent tegenover 2018. "De prijzen zijn hoger geweest, maar nu beleeft de vastgoedsector van De Panne een stabiele periode", zegt Frédéric Delrive, de zaakvoerder van Immo De Panne. "Momenteel loopt het vlot. Na de lockdown stroomden de mails binnen. De agenda is bijna vol." Dat is ook het geval bij Frederick Van de Kerckhove van ERA Servimo. "Een stormloop is het. Vooral mensen uit de middenklasse vluchten naar de kust. Opvallend is de interesse van kopers uit Leuven, Mechelen en de Kempen, vaak mensen van middelbare leeftijd die hun pensioen plannen. Ik denk dat de aandacht voor De Panne de prijzen zal doen stijgen." Delrive is minder stellig: "Alles hangt af van de appetijt na een eventuele tweede lockdown. Wel heb ik de indruk dat de mensen het liefst een tweede verblijf in eigen land kopen. Dat biedt de zekerheid dat ze mogen komen. Het virus heeft een positief effect op het vastgoed aan de kust. De Panne kan zich opwerpen als een goedkoop alternatief voor de rest van de kust. Je kunt er nog een appartement kan kopen voor 100.000 euro." Ook de nieuwbouwprojecten in De Panne zijn met een mediaanprijs van 3075 euro per vierkante meter relatief goedkoop, leren we van het studiebureau de Crombrugghe & Partners. Dat is een daling met 0,8 procent. Na Bredene is De Panne de goedkoopste kustgemeente voor nieuwbouw. "Dat neemt niet weg dat er op de zeedijk ook appartementen staan die meer dan 5000 euro per vierkante meter kosten. Die kreeg je vroeger niet verkocht", zegt Frederick Van de Kerckhove. "De Panne krijgt stilaan een betere reputatie. De zeilwagens op het breedste strand aan de kust, de IJzervlakte en de wielersport geven de gemeente een typisch karakter. Het gemeentebestuur investeert ook stevig in het imago van De Panne."