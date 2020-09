In volle coronacrisis bouwt Heylen Warehouses zijn grootste project in België: een logistieke hub van 150.000 vierkante meter op een terrein in de Gentse haven. De Kempense vastgoedontwikkelaar ziet daar potentieel voor de e-commercelogistiek in België. En ook de brexit biedt kansen.

Corona heeft geen negatieve impact op de bouw van de Ghent Logistic Campus in de Gentse haven. Op een site van 25 hectare op het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord wordt met man en macht gewerkt aan een logistieke hub van 150.000 vierkante meter. Heylen Warehouses investeert meer dan 90 miljoen euro in dat project, zijn eerste investering in de Gentse haven. Philippe Deschilder, de CEO van Heylen Warehouses, looft de aanpak van North Sea Port. "Wat deze haven goed begrepen heeft, is dat je een concessie ook kunt verlenen aan investeerders zoals wij en dat het niet per se een eindgebruiker hoeft te zijn. Ze zijn daar de eerste in."

Zodra alle logistieke ruimtes operationeel zijn, kunnen er volgens Deschilder 1500 mensen aan de slag op de site. "Dit wordt onze grootste logistieke campus in België tot nu", zegt David Batens, de business-developmentmanager van Heylen Warehouses. "Je schrikt natuurlijk wel even", geeft CEO Ralph Caspanni toe. "We zijn hier vier jaar mee bezig en net op het moment dat we kunnen starten, worden we overvallen door iets wat nog niemand heeft meegemaakt. Er staat een pandemieclausule in de contracten, waardoor we het project hadden kunnen stopzetten. Maar we waren er vrij snel uit dat we die noodrem niet zouden gebruiken." De Kempense vastgoedontwikkelaar zet alles op alles om de logistieke campus zo snel mogelijk te openen. De eerste huurders hebben getekend en starten begin volgend jaar op. Namen worden voorlopig niet bekendgemaakt. "Onze ruwbouwaannemer heeft door de lockdown twee weken stilgelegen. De aannemer van de grondwerken heeft kunnen doorwerken. De opgelopen vertraging werd nog voor het bouwverlof ingehaald", zegt Philippe Deschilder. "In tijden van crisis zijn er ook kansen. We maken deel uit van Heylen Group, de holding van Wim Heylen, een ondernemer die bereid is risico's te nemen. In de logistiek duurt het beslissingstraject vaak veel langer dan de tijd om een gebouw in gebruik te nemen. Als je nu alles stillegt, kun je nooit op tijd leveren op het moment dat de vraag er is", legt David Batens uit.De toplui zien de coronapandemie als een kans om de logistieke magazijnen dichter bij de eindklanten in te planten. "Corona heeft processen die al speelden in een stroomversnelling gebracht. Het toenemende belang van e-commerce is er daar één van. Het draait vandaag om beschikbaarheid. Zowel de beschikbaarheid van goederen voor de productie van de fabrieken als de beschikbaarheid van producten voor de consument. We hebben gezien dat al die complexe en goed afgestemde goederenstromen op korte termijn zijn vastgelopen door corona", stelt Ralph Caspanni. Het internationale logistieke netwerk bleek heel kwetsbaar. Op het dieptepunt van de pandemie draaide de Europese supplychain op amper 30 procent van haar capaciteit. Vandaag is dat weer 94 procent, volgens cijfers van het gespecialiseerde dataplatform Shippeo. " Just in time was het adagium in veel productiebedrijven, vandaag wordt gesproken over just in case. Je moet een strategische voorraad hebben, zodat je minder afhankelijk wordt van de stromen uit het Verre Oosten. Bedrijven willen vandaag meer voorraden dicht bij de productie aanhouden, om niet stil te vallen", zegt Philippe Deschilder. Dat geldt ook voor consumentengoederen. "Als je geen producten hebt, kun je niet leveren en ben je niet relevant voor de consument. Je moet het natuurlijk wel kunnen financieren", zegt Caspanni.De CEO's zien ook kansen in de brexit. "We maken van Gent een landingsplaats voor Britse bedrijven die de Europese markt willen bedienen. Gent is een logische stop door de verbinding met Zeebrugge en je vermijdt de congestieproblemen in Antwerpen. De oplossing is in zicht, maar de realisatie van de Oosterweelverbinding duurt nog jaren", verwacht Deschilder. Heylen Warehouses positioneert de logistieke campus als een goed verbonden e-commercehub. De vastgoedontwikkelaar heeft veel ervaring met e-commercelogistiek in Nederland, vooral in de regio Venlo. Ook in België heeft Heylen huurders die volop inzetten op e-commerce. "Zo zit Bleckmann in de omnichanneldistributie. Het is actief in Grobbendonk, Gent, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Azië en de Verenigde Staten. Het werkt voor internationale bedrijven in de mode- en lifestylebranche. Vanuit België bedient het de hele Europese markt, zowel de winkels als de onlineconsument. Bleckmann bewijst dat het kan. Ook in België is e-commercelogistiek mogelijk", onderstreept David Batens. België kan ongetwijfeld veel leren van Nederland als het gaat om arbeidsflexibiliteit, loonkosten en nachtarbeid, maar ook bij onze noorderburen is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. "In Nederland zien we een schaarste aan locaties en personeel opduiken. Er zijn discussies over de 'verdozing' van het landschap door de vele distributiecentra, en er is de stikstofproblematiek. De sterktes van weleer maken vandaag niet langer het verschil", zegt Ralph Caspanni. Hij ziet voor Vlaanderen een momentum in e-commercelogistiek. "Het is nu tijd om aan de wereld te bewijzen dat het hier wel kan. Door corona zie je wat het belang van logistiek is. Als er een moment is om de kansen te grijpen, dan is het nu wel." Volgens Philippe Deschilder heb je grote oppervlakten nodig om e-commercelogistiek efficiënt en rendabel te doen. "Op deze gigantische campus is alles aanwezig om dat te doen. We benutten de ruimte maximaal. We hebben 25 hectare grond beschikbaar, we gaan dit terrein niet verkavelen. We werken met aaneengeschakelde units, waardoor we geen ruimte verliezen. Ook de hoogte benutten we maximaal. Vroeger was de vrije hoogte standaard 10,8 meter. Wij hebben dat als een van de eerste in de sector verlegd naar 12,2 meter. Nu gaan we nog een stap verder door onze stapelhoogte tot 13,7 meter op te trekken." "Hoe hoger, hoe efficiënter je de oppervlakte kunt gebruiken. Door de extra hoogte kun je hier zeker 15 procent meer goederen per vierkante meter stapelen", rekent Ralph Caspanni voor.