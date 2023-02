Het kruim van de Belgische vastgoedsector verzamelde donderdagavond in de Antwerpse Handelsbeurs voor de uitreiking van de RES Awards. Opvallend: de jury beloonde drie herontwikkelingsprojecten.

De RES Awards, ook wel de Oscars van de Belgische vastgoedsector genoemd, is een initiatief van de Real Estate Society, de vereniging van de vastgoedalumni van de Antwerp Management School (AMS). De awards bekronen buitengewone Belgische vastgoedprojecten in drie segmenten: (semi-)openbare-, commerciële en residentiële ontwikkeling.

In de categorie voor commercieel vastgoed koos de tienkoppige jury, onder wie Vlaams bouwmeester Erik Wieërs en professor ruimtelijke economie Ann Verhetsel (Universiteit Antwerpen), voor het kantoorgebouw Multi aan het Brusselse Brouckèreplein. In samenwerking met het Antwerpse architectenbureau Conix RDBM Architects herontwikkelden Immobel en Whitewood de voormalige Philipstoren tot een transparant H-vormig kantoorcomplex dat plaats biedt aan 2.000 werknemers. Volgens de jury is het "een architecturaal pareltje en bevat het alles wat een hedendaags kantoor moet hebben: openbaar vervoer nabij, in de stad en bovenal op-en-top duurzaam". Het gebouw is bijna volledig opgetrokken uit gerecycleerde materialen. De jury vindt dat het gebouw ook bijdraagt tot de herwaardering van de hoofdstad.

Herbestemde brouwerij en gerenoveerd scholencomplex

Ook in de twee andere categorieën ging de prijs naar projecten met een belangrijke herontwikkelingscomponent. Bij het project Eylenbosch, de winnaar in de categorie residentieel vastgoed, werd de gelijknamige oude brouwerij in Dilbeek herbestemd en omgevormd tot een woonbuurt met 55 woningen en ongeveer 3.000 vierkante meter commerciële ruimte. Het project komt uit de koker van het architectenbureau OSK-AR,

Cadix, een scholencampus op het Eilandje in Antwerpen, won de award in de categorie (semi-)publiek vastgoed. Het betreft de renovatie van het Van Averbekegebouw, beschermd als werk van de gelijknamige architect, en een gedeelte van de oude CAD-loodsen. De scholencampus telt in totaal 24.000 vierkante meter en biedt onderdak aan de opleidingen voor kunst, techniek en wetenschap. Daarbovenop zijn er ook wooneenheden voorzien. Korteknie Stuhlmacher Architecten uit Rotterdam tekende voor die ingrijpende renovatie.

