Meer dan de helft van de bouwondernemers heeft op dit moment weinig tot zeer weinig vertrouwen in de nieuwe Vlaamse regering. Dat blijkt donderdag uit een bevraging die Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf.

In de bouwsector geeft 45 procent van de werkgevers volgens Bouwunie aan weinig of geen vertrouwen te hebben in de nieuwe Vlaamse regering, bij de zelfstandigen zonder personeel is dat 65 procent.

Van de 178 door Bouwunie bevraagde Vlaamse aannemersbedrijven wil 79 procent snel stappen vooruit zien in de vermindering van de administratieve rompslomp. Ook de concretisering van de renovatiedoelstellingen met duidelijkheid over de premies (44 procent) en meer fiscale ondersteuning voor bouwers (34 procent) staan hoog op de agenda. Een op de drie vraagt extra aandacht en middelen in de zoektocht naar goed personeel. Ook de gevolgen van de afschaffing van de woonbonus zijn bevraagd: 40 procent van de aannemers vreest dat er klanten zullen afhaken voor renovatie en nieuwbouw. Bouwunie vraagt om een overgangsperiode van een jaar in te voeren.

De Vlaamse Confederatie Bouw laat donderdag weten dat met betrekking tot die afschaffing van de woonbonus, ruim drie kwart (76 procent) van haar leden-bouwbedrijven dit nefast vindt voor de sector en negatieve gevolgen verwacht voor de tewerkstelling. 'De korting op de registratierechten is vooral een voordeel voor wie een bestaande woning koopt. Wie bouwt of renoveert valt onder het btw-stelsel en niet onder het stelsel van registratierechten. Nieuwbouw en renovatie worden dus het hardst getroffen door de afschaffing van de woonbonus', klinkt het.

Bovendien zal de afschaffing van de woonbonus volgens de Vlaamse Confederatie Bouw ook een belangrijke ecologische impact hebben. 'Vandaag gaan veel bouwers verder dan de wettelijke verplichtingen. Alhoewel een woning in 2017 moest voldoen aan de E-50 norm, voldeed 50 procent van de nieuwe ééngezinswoningen al aan de veel strengere E-30 norm. Volgens 69 procent van de aannemers zal de bereidheid van potentiële eigenaars om verder te gaan dan E-30 dalen.'

De Vlaamse Confederatie Bouw roept de Vlaamse regering dan ook op om te voorzien in bijkomende ondersteuning voor energiezuinige nieuwbouw en renovatie. Van de nieuwe federale regering wil de bouwsector vooral een uitbreiding van het btw-tarief van 6 procent bij sloop en heropbouw.