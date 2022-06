Onder invloed van de hogere prijzen voor bouwmaterialen, vragen meer aannemers en installateurs een voorschot van de klanten alvorens aan de werkzaamheden te beginnen. Een jaar geleden vroeg 42 procent een voorschot, nu is dat 54 procent, zo zegt de Confederatie Bouw woensdag.

Het voorschot bedraagt meestal 30 procent van de factuur, maar 'er worden in vergelijking met vorig jaar ook meer voorschotten van 40 procent gevraagd', stelt de Confederatie Bouw vast. Bouwbedrijven gebruiken zo'n voorschot om de noodzakelijke bouwmaterialen aan te kopen voor de werkzaamheden.

Uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Confederatie Bouw, waaraan 233 aannemers en installateurs hebben deelgenomen, blijkt dat 85 procent in de maand juni nog verdere prijsstijgingen heeft vastgesteld. In mei ging het om 95 procent. 'De prijsspanningen lijken dus wat te milderen. Hopelijk zet deze tendens zich verder als gevolg van de dalende prijzen van een aantal bouwgrondstoffen zoals koper en ijzererts', klinkt het.

Voorschotten zijn gebruikelijk in de sector, maar het is toch uitkijken voor oplichters. De Confederatie Bouw raadt onder meer aan om alleen te werken met bonafide aannemers, zeer hoge voorschotten te vermijden en voorschotten te betalen in functie van de vooruitgang van de werken.

