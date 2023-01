Groep Huyzentruyt zoekt 5 miljoen euro voor nieuwe projecten in Polen. Ook sleutelt de projectontwikkelaar aan een vastgoedfonds voor het beheer en de verhuur van de Poolse residentiële projecten. En in de verte lonkt Roemenië.

Vorig jaar realiseerde Groep Huyzentruyt 115 miljoen euro omzet in België en Polen, een stijging met 15 procent. Dat is veel, maar toch zoekt de groep nog extra middelen om het groeitempo aan te houden. Daarom geeft de Waregemse projectontwikkelaar deze week een obligatielening van 5 miljoen euro uit. "Dit wordt de financiële pijler van onze Poolse expansie", verdedigt Thomas Van Poucke, de CEO van Groep Huyzentruyt.

...

Vorig jaar realiseerde Groep Huyzentruyt 115 miljoen euro omzet in België en Polen, een stijging met 15 procent. Dat is veel, maar toch zoekt de groep nog extra middelen om het groeitempo aan te houden. Daarom geeft de Waregemse projectontwikkelaar deze week een obligatielening van 5 miljoen euro uit. "Dit wordt de financiële pijler van onze Poolse expansie", verdedigt Thomas Van Poucke, de CEO van Groep Huyzentruyt.Groep Huyzentruyt startte honderd jaar geleden als aannemingsbedrijf. Het ontwikkelde vorig jaar 446 wooneenheden. Het heeft 5.100 wooneenheden in de pijplijn, waarvan 2.800 in ons land, zoals aan het Gentse Sint-Pietersplein, de van Marcke-site in Roeselare en de Dumontwijk in De Panne.In 2019 besliste de groep na een strategische oefening de aannemingstak af te stoten. Na de jarenlange stabiele groei besloot het management dat tegen 2025 de omzet van de Belgische ontwikkelingstak moest verdubbelen naar 110 miljoen euro. Ook wilde de groep uitbreiden naar Centraal- en Oost-Europa. Van Poucke werd in 2020 benoemd als de eerste niet-familiale CEO om die plannen uit te rollen. Het omzetdoel werd ondertussen gehaald.De groep is vandaag actief op negen locaties in Warschau. Ze wil uitbreiden naar Danzig en andere grote Poolse steden. Groep Huyzentruyt kijkt momenteel ook uit naar projecten in Roemenië. Van Poucke: "In België zijn veel vastgoedpromotoren actief op een zeer concurrentiële markt. Daarom wilden we vanaf 2018 de Poolse markt aanpakken. Ook daar ontstond de voorbije jaren een sterke residentiële ontwikkelingsmarkt. Daarom willen we ons nu snel naar die landen in Oost-Europa wenden, die economisch goed presteren. Roemenië komt het eerst in het vizier."De voorbije twee jaar gaf Groep Huyzentruyt voor 13 miljoen euro obligaties uit. Daarmee behoort het bedrijf tot het rijtje van vastgoedpromotoren die obligaties aanbieden aan kleine tot middelgrote beleggers, zoals Immobel, VGP en Atenor. Waarom leent de groep niet gewoon bij de bank, die kredieten verstrekt tegen een lagere rente? "Banken financieren enkel onze Belgische ontwikkelingsactiviteiten", antwoordt Van Poucke. "Ook worden obligatieleningen in tegenstelling tot bankkredieten terugbetaald tegen een vaste rente. Individuele beleggers krijgen dus een iets hogere opbrengst dan de bank." In de vorige kapitaalronde kregen de obligatiehouders van Groep Huyzentruyt een rente van 4,3 tot 5 procent. Lager dus dan de 7 procent (4,9% netto) voor de nieuwe obligatielening. Die loopt over drie jaar en heeft een minimuminleg van 100.000 euro. De hogere rente is een gevolg van de gestegen Euribor-rente.In 2022 werkte Groep Huyzentruyt aan plannen om net als haar sectorgenoten Revive en ION een vastgoedfonds op te richten om institutionele en familiale grootinvesteerders aan te trekken. "Het blijft onze bedoeling dat te doen voor de Poolse projecten", voorspelt Van Poucke. "We willen met extern kapitaal een deel van onze portfolio blijven beheren en verhuren. Investeerders zoeken een kasstroom aan bedrijfsinkomsten en vastgoed is een mooi beleggingsproduct dat dat levert."