Het Gentse stadsbestuur stelt Alexander D'Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring, aan om het project 'The Loop' te begeleiden.

The Loop is een stadsdeel in het zuiden van Gent, bekend van meubelwinkel IKEA en Flanders Expo. Eind 2017 werden de plannen om er een grote winkelcentrum neer te poten, opgeborgen.

Op de site van The Loop, die haar naam dankt aan een lusvormig wegencomplex, is plaats voor woningen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. Het project heeft een lange voorgeschiedenis, die begon met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan uit 2007. Enkele jaren geleden werd er gedacht aan een outletcenter, maar 'de ideeën van het stadsbestuur en de grondeigenaars zijn geëvolueerd', meldt de stad vrijdag.

D'Hooghe begint daarom in september aan een nieuwe invulling met een participatietraject. Zijn team zal gemeenschappelijke doelstellingen omschrijven waar alle partners zich achter scharen. In september van 2020 moet er een ontwikkelingsstrategie op tafel liggen en een plan van aanpak.

Alexander D'Hooghe verwierf bekendheid als intendant van de overkapping van de Antwerpse ring en stelde woensdag nog een idee voor om de site van het teloorgegane Uplace in Machelen te herbestemmen. In Gent zullen zijn bedrijf ORG URBANISM, studiebureau LiPS en advocatenkantoor Rasschaert het project begeleiden. De site vlakbij de E40 en de E17 is omschreven als een toekomstig stadsregionaal knooppunt. Dat betekent dat er groene ruimte moet komen, voldoende openbaar vervoer en toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers.