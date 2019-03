Gent krijgt 'hoogste studententoren van Vlaanderen'

Tegen eind volgend jaar wil het vastgoedbedrijf Upgrade Estate in Gent de hoogste toren met studentenkoten in Vlaanderen optrekken. Dat heeft CEO Koenraad Belsack bekendgemaakt op de vastgoedbeurs MIPIM in Cannes.

Het Gentse bedrijf is gespecialiseerd in studentenverblijven en heeft onder de naam Upkot de voorbije jaren al verschillende gebouwen gezet in Belgische studentensteden. In Cannes stelt het deze week zijn nieuwste projecten voor. Het meest in het oog springt 'Bro Upkot', een toren van 60 meter hoog met twintig verdiepingen waarin 311 studenten terecht zullen kunnen.

Het gebouw zal onder meer 35 keukens tellen en ook een fitnessruimte, een zaal voor VR-videogames en een beachvolleybalterrein. De toren komt op een strategische locatie vlakbij de Gentse ringweg R4 en de universiteitscampussen UZ, De Sterre en Technologiepark van de UGent.

Ook in Brussel en Bergen heeft het bedrijf concrete projecten. Momenteel heeft Upgrade Estate 2.176 bedden in zes steden. De nieuwe projecten in Gent, Brussel en Bergen doen er nog 579 bij. CEO Belsack ziet het daarna nog groter. Op termijn wil hij uitbreiden tot 6.000 bedden.