In een jaar tijd is een doorsnee eengezinswoning bouwen 37.000 euro duurder geworden, zo berekende Bouwunie. En er staan nog prijsstijgingen aan te komen, klinkt het bij de architecten.

Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

'In december 2021 kostte de bouw van een eengezins­woning gemiddeld 270.000 euro. Wil je vandaag diezelfde woning met dezelfde materialen bouwen, dan betaal je 307.000 euro', zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder bij Bouwunie. Hij ziet de kostprijs van nieuwbouw zo met een kleine 14 procent stijgen.

Architect Vincent Van Den Broecke vreest dat het daar niet bij zal blijven: 'Vanaf 1 januari 2023 wordt het materiaal nog eens tot 30 procent duurder.' De reden daartoe hoeft niet te verbazen: stijgende energieprijzen en hoge loonkosten zijn de boosdoeners. Volgens Van Den Broecke is er maar één oplossing om nieuwbouw betaalbaar te houden voor kandidaat-bouwers. 'We moeten op een andere manier gaan bouwen, compacter gaan wonen en afstappen van materialen waarvan de productie te veel energie vergt', zegt hij.

