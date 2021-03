Sinds dit jaar moeten alle nieuwe eengezinswoningen en appartementen in Vlaanderen 'bijna energieneutraal' of BEN zijn, met andere woorden hun energiepeil (E-peil) mag nog hoogstens E30 bedragen. Maar bouwers hebben niet tot nu gewacht om voor energiezuinigheid te gaan: sinds 2017 ligt het gemiddeld E-peil van nieuwbouw al onder die grens, en in 2018 stond het zelfs al op E18. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning. Het werd de voorbije jaren stelselmatig verstrengd, van E100 in 2006 tot de strengste eis - E30 - sinds begin dit jaar.

Het is al enkele jaren duidelijk dat de meeste nieuwbouwwoningen en -appartementen energiezuiniger zijn dat het maximale E-peil dat op dat moment geldt. Zo daalde het gemiddelde E-peil van nieuwe woningen in 2017 tot E27 - dus al onder het strengste niveau dat dit jaar werd ingevoerd -, terwijl toen nog een maximaal E-peil gold van E50.

In 2018 was het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen zelfs al gedaald tot E18, zo blijkt uit voorlopige gegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zes op de tien nieuwe woningen en appartementen had toen zelfs al een E-peil lager dan E20. Hoe lager het energieverbruik, hoe meer de mensen besparen op hun energiefactuur. Maar de grens van E20 geeft ook een extra financieel voordeel: wie daaronder gaat, krijgt gedurende vijf jaar 100 procent korting op de onroerende voorheffing. Tussen E20 en E30 is dat 50 procent.

Bij energiezuinig bouwen hoort ook hernieuwbare energie. Daar hebben zonnepanelen de absolute voorkeur. In 2018 kozen negen op de tien bouwers van eengezinswoningen voor zonnepanelen (al dan niet in combinatie met een warmtepomp).

Sinds 2015 zijn er daarnaast ook normen voor 'ingrijpende energetische renovaties', waarvoor je financiële voordelen kan krijgen zoals een verlaging van de registratierechten. Ook daar is een duidelijke daling te zien van het gemiddelde E-peil van de woning na de renovatie. In 2018 bedroeg dat E-peil gemiddeld nog E51, terwijl de eis nog op E90 stond. In 2020 werd de eis verstrengd naar E70, vanaf 2022 geldt E60.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning. Het werd de voorbije jaren stelselmatig verstrengd, van E100 in 2006 tot de strengste eis - E30 - sinds begin dit jaar. Het is al enkele jaren duidelijk dat de meeste nieuwbouwwoningen en -appartementen energiezuiniger zijn dat het maximale E-peil dat op dat moment geldt. Zo daalde het gemiddelde E-peil van nieuwe woningen in 2017 tot E27 - dus al onder het strengste niveau dat dit jaar werd ingevoerd -, terwijl toen nog een maximaal E-peil gold van E50. In 2018 was het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen zelfs al gedaald tot E18, zo blijkt uit voorlopige gegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zes op de tien nieuwe woningen en appartementen had toen zelfs al een E-peil lager dan E20. Hoe lager het energieverbruik, hoe meer de mensen besparen op hun energiefactuur. Maar de grens van E20 geeft ook een extra financieel voordeel: wie daaronder gaat, krijgt gedurende vijf jaar 100 procent korting op de onroerende voorheffing. Tussen E20 en E30 is dat 50 procent. Bij energiezuinig bouwen hoort ook hernieuwbare energie. Daar hebben zonnepanelen de absolute voorkeur. In 2018 kozen negen op de tien bouwers van eengezinswoningen voor zonnepanelen (al dan niet in combinatie met een warmtepomp). Sinds 2015 zijn er daarnaast ook normen voor 'ingrijpende energetische renovaties', waarvoor je financiële voordelen kan krijgen zoals een verlaging van de registratierechten. Ook daar is een duidelijke daling te zien van het gemiddelde E-peil van de woning na de renovatie. In 2018 bedroeg dat E-peil gemiddeld nog E51, terwijl de eis nog op E90 stond. In 2020 werd de eis verstrengd naar E70, vanaf 2022 geldt E60.