Geen enkel groot vastgoedproject ontsnapt nog aan beroepsprocedure bij Raad van State

De scène speelt zich af in een rustig achterzaaltje van de Realtybeurs. Twee Belgische promotoren zitten samen met twee advocaten om de tafel. Een van de promotoren heeft bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen de vergunning die de andere heeft gekregen voor een belangrijk residentieel project in de Brusselse rand. Tientallen miljoenen staan in de wachtstand. De tweede promotor ziet het niet zitten het project nog eens voor twee of drie jaar in de koelkast te zien verdwijnen. De rekensom is dan ook snel gemaakt. Noodgedwongen kiest hij voor de uitweg: een dading om een einde te maken aan het geding. Beide partijen tekenen een overeenkomst waar honderdduizenden euro's mee gemoeid zijn. Een paar dagen later wordt het beroep ingetrokken en kunnen de graafmachines aan het werk gaan.

