Vastgoedmakelaars mogen onder de nieuwe coronamaatregelen geen huisbezoeken organiseren. Dat meldt de FOD Economie. 'Dat kunnen wij niet opmaken uit de wettekst', reageert sectorfederatie BIV, die leden al liet weten dat ze bezichtigingen kunnen organiseren.

Tijdens de eerste lockdown mochten plaatsbezoeken voor het verkopen of verhuren van een woning niet plaatsvinden. De sector meent dat het deze keer wel mag. 'In het ministerieel besluit staan geen elementen waaruit blijkt dat het niet meer zou mogen', zegt Dorien Stevens van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

'Er ontbreekt officiële communicatie van de minister die zegt dat het niet kan', duidt Stevens. 'De notarissen en sociale huisvestingsmaatschappijen mogen voortwerken. Zij voeren ook plaatsbezoeken uit. En men heeft gezegd dat men er alles aan zal doen om oneerlijke concurrentie te vermijden'

Ook Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is niet gelukkig. Hij wijst op een protocol dat op Vlaams niveau werd uitgewerkt en 'met een gunstig advies werd beoordeeld door de virologen op 22 oktober', en dat huisbezoeken ook in een lockdown toelaat. 'Het valt te betreuren dat de tekst van het ministerieel besluit op dit punt onduidelijk is', zegt Diependaele.

Ook wie zonder makelaar zijn woning wil verkopen of verhuren, zal overigens geen bezoekdagen kunnen organiseren. In dat geval gelden immers de regels dat er naast het zogenaamde knuffelcontact niemand op bezoek mag komen. Onlinebezichtigingen zijn zowel bij particulieren als bij makelaars wel toegestaan.

