Vlaanderen trekt dit jaar 50 miljoen euro extra uit voor sociale woningbouw, in het kader van de relance. Dat meldt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Net als vorig jaar lanceert de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een nieuwe Constructieve Benadering Overheidsopdrachten-procedure (CBO) voor 130 miljoen euro. Via die procedure kunnen kunnen private initiatiefnemers sociale woningen bouwen.

Als er voldoende interesse is, wordt er dit jaar 50 miljoen euro extra voorzien. Dat geldt is afkomstig uit de 250 miljoen euro die Vlaanderen in het kader van de relance voor Wonen heeft gereserveerd. Volgens het kabinet-Diependaele is er een grote vraag vanuit de bouwsector.

Bouwpromotoren, aannemers en ontwikkelaars bieden via CBO een totaalproject aan. Ze staan in voor het grondaanbod, het ontwerp en de bouw van de sociale woningen. Ze kunnen voorstellen indienen op locaties in heel Vlaanderen, tot 12 februari 2021.

