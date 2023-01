De prijzen van woningen zijn in het derde kwartaal van 2022 minder snel gestegen. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2021 stegen de prijzen van huizen en appartementen met 6,8 procent. In het tweede kwartaal bedroeg de toename op jaarbasis nog 9,2 procent, in de eerste drie maanden van het jaar 9,8 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, toen woningen nog 2,2 procent duurder werden op kwartaalbasis, gingen de prijzen er in het derde kwartaal maar met 1 procent op vooruit. In België stegen de woningprijzen volgens de gegevens van Eurostat 2,4 procent op kwartaalbasis en 5,4 procent op jaarbasis.