De eerste notariële akte 'op afstand' is maandag ondertekend via een digitale volmacht. Dat zegt Bart Van Opstal, woorvoerder van Fednot, de beroepsvereniging van notarissen in ons land, dinsdag.

De wettekst op de digitale volmacht werd vorige week in het parlement goedgekeurd. De notarissen en hun medewerkers kregen nadien een opleiding om ermee te leren omgaan. De wettekst verscheen maandag in het Staatsblad en sindsdien is het mogelijk om aktes vanop afstand te ondertekenen.

Fednot bevestigt dat er gisteren/maandag al zeker één notariële akte via een digitale volmacht is ondertekend. Dar gebeurde in Vlaams-Brabant. Wat er juist ondertekend is, kon Van Opstal niet zeggen.

De digitale volmacht voorkomt dat men zich nog moet verplaatsen naar het kantoor van de notaris en dat schakelt in deze coronatijden heel wat risico's uit. Alle partijen kunnen de besprekingen en de ondertekening volgen via videoconferencing. Alle notariskantoren zijn daar tegenwoordig mee uitgerust.

'De notaris moet controleren wie er deelneemt aan de videoconferencing en problemen oplossen als die er zouden zijn. De ondertekening gebeurt met de identiteitskaart en de pincode', luidt het.

