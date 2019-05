Het crowdfundingplatform Ecco Nova wil zijn ervaring in hernieuwbare-energieprojecten nu ook inzetten om duurzame vastgoedprojecten te ondersteunen. Het krijgt daarbij de steun van de groenestroomleverancier Eneco.

Ecco Nova is opgericht in 2016 en noemt zich het eerste duurzame crowdfundingplatform in België. Burgers die een goede belegging zoeken, kunnen via het platform investeren in projecten in hernieuwbare energie. Daar voegt de start-up uit Luik duurzame vastgoedprojecten aan toe.

...