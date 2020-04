De Brusselse gemeente Elsene blijft de duurste gemeente voor woningen. De goedkoopste vind je in Henegouwen.

De Brusselse gemeente Elsene blijft afgetekend de duurste vastgoedmarkt van het land. De mediaanprijs bedraagt er 640.000 euro, een stijging van 16 procent op jaarbasis. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigt zijn status van dure vastgoedregio: we tellen liefst zeven Brusselse gemeenten in de top tien.

Sint-Martens-Latem is de duurste Vlaamse gemeente. Met een mediaanprijs van 612.500 euro prijkt de Oost-Vlaamse gemeente op de tweede plaats in de nationale ranking. Lasne in Waals-Brabant is de prijskampioen ten zuiden van de taalgrens. De mediaanprijs klom er 2 procent hoger tot exact 500.000 euro.

De ranking van duurste gemeenten voor woningen laat gewoonlijk weinig beweging zien en dat is nu niet anders. In vergelijking met september 2019 zijn er slechts twee nieuwkomers: Watermaal-Bosvoorde en Wezembeek-Oppem. Kraainem en Vorst tuimelden uit de top tien.

In de ranking van goedkoopste gemeenten komen we acht gemeenten uit Henegouwen tegen.

Viroinval in de provincie Namen blijft evenwel de goedkoopste gemeente, met een mediaanprijs van 82.500 euro. Ronse (mediaanprijs: 155.000 euro) is niet langer de goedkoopste Vlaamse gemeente. Die titel is nu voor het West-Vlaamse Mesen: de mediaanprijs bedraagt er 150.000 euro.

Hoeveel kost een woning in uw gemeente? Bekijk de interactieve kaart

In de Trends Vastgoedgids (lente 2020) vindt u niet alleen alle prijzen van woningen, appartementen en bouwgrond per gemeente, maar ook een uitgebreide analyse van de vastgoedmarkt in ons land.

De Brusselse gemeente Elsene blijft afgetekend de duurste vastgoedmarkt van het land. De mediaanprijs bedraagt er 640.000 euro, een stijging van 16 procent op jaarbasis. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigt zijn status van dure vastgoedregio: we tellen liefst zeven Brusselse gemeenten in de top tien. Sint-Martens-Latem is de duurste Vlaamse gemeente. Met een mediaanprijs van 612.500 euro prijkt de Oost-Vlaamse gemeente op de tweede plaats in de nationale ranking. Lasne in Waals-Brabant is de prijskampioen ten zuiden van de taalgrens. De mediaanprijs klom er 2 procent hoger tot exact 500.000 euro.De ranking van duurste gemeenten voor woningen laat gewoonlijk weinig beweging zien en dat is nu niet anders. In vergelijking met september 2019 zijn er slechts twee nieuwkomers: Watermaal-Bosvoorde en Wezembeek-Oppem. Kraainem en Vorst tuimelden uit de top tien. In de ranking van goedkoopste gemeenten komen we acht gemeenten uit Henegouwen tegen. Viroinval in de provincie Namen blijft evenwel de goedkoopste gemeente, met een mediaanprijs van 82.500 euro. Ronse (mediaanprijs: 155.000 euro) is niet langer de goedkoopste Vlaamse gemeente. Die titel is nu voor het West-Vlaamse Mesen: de mediaanprijs bedraagt er 150.000 euro.